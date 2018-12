Börse lässt Erste-Aktie wie heiße Kartoffel fallen

(kle) Die Aktienmärkte sind derzeit hochgradig nervös. Am Mittwoch hat sich das vor allem bei der Erste Group gezeigt. Im Verlauf stürzte deren Aktienkurs um bis zu 10,2 Prozent auf 29,22 Euro ab. Anleger warfen ihre Papiere in Bausch und Bogen auf den Markt. Für die Erste, die geschäftlich grundsolide dasteht, war es der größte Kursrutsch seit zweieinhalb Jahren.

Analysten begründeten den Absturz des Finanztitels mit der geplanten Bankensteuer in Rumänien, die bis zu 0,9 Prozent der Bilanzsumme betragen könnte. In Rumänien ist die in Osteuropa breit aufgestellte Erste Group über ihre Tochter Banca Comerciala Romana (BCR) Branchen-Primus.





Daneben mischt im rumänischen Bankgeschäft auch die Raiffeisen Bank International (RBI) kräftig mit. Ihr Aktienkurs kam mit einem Kursminus von bis zu 6,2 Prozent ebenfalls stark unter die Räder.

Da die Erste-Aktie mit gut 20 Prozent Gewichtung der mit Abstand wichtigste Wert im ATX ist, musste der Leitindex der Wiener Börse am Mittwoch gehörig Federn lassen. Sein Jahresminus hat sich jetzt auf mehr als 17 Prozent vergrößert.

ATX 2.829,61 -2,04%+++DAX 10.766,21 +0,23%+++SMI 8.540,16 +0,13%+++FTSE-100 6.765,94 +0,96%+++EuroStoxx-50 3.051,38 +0,37%

