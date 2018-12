Absturz im Gleichklang mit dem Ölpreis

(kle) So schnell kann’s gehen: Noch am 8. November schloss die OMV-Aktie bei 50,26 Euro, mittlerweile notiert sie jedoch unter der 40-Euro-Marke - um rund 23 Prozent tiefer. Milliardenwerte haben sich damit binnen weniger Wochen in Luft aufgelöst. Grund für den Crash sind Konjunkturängste der Anleger, vor allem aber der zuletzt regelrecht abgesackte Ölpreis.

Vor allem in den vergangenen Tagen hat sich die Talfahrt der OMV-Aktie stark beschleunigt. Am Donnerstag - nach der Entscheidung der US-Notenbank, den Leitzins weiter anzuheben, was weltweit für schwache Börsen sorgte - verbilligte sich der Titel im Verlauf um bis zu 4,7 Prozent auf 38,29 Euro. Die OMV-Aktie, im Vorjahr einer der Highflyer im ATX, notiert nun wieder auf dem Niveau vom April 2017. Vom einstigen, bereits vor fast 13 Jahren markierten Rekordhoch von knapp 60 Euro, das noch im Jänner in Griffweite schien, ist sie jetzt weit entfernt. Die meisten Analysten haben ihre Kursziele indes weiterhin in der Nähe von 60 Euro - oder wie die von Goldman Sachs mit 62 Euro deutlich darüber - und empfehlen die Aktie zum Kauf.





ATX 2.750,27 -2,72%+++DAX 10.611,10 -1,44%+++SMI 8.414,48 -1,47%+++FTSE-100 6.711,93 -0,79%+++EuroStoxx-50 3.000,06 -1,68%

