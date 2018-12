Gut ein Viertel billiger als vor einem Jahr

(kle) Bei der Linz Textil ist der Aktienkurs weiter abgerutscht. Am Donnerstag ging es um 1,34 Prozent nach unten - auf 294,00 Euro. Dies ist der tiefste Kurs in dem bald zu Ende gehenden Jahr 2018.

Alles in allem hat die Linz-Textil-Aktie heuer 26,5 Prozent ihres Wertes eingebüßt. Ihr Jahreshoch hatte sie Mitte Jänner bei 440,00 Euro. Danach ging es - abgesehen von einer kurzen Gegenbewegung - bergab, wobei sich die Talfahrt vor allem ab Mitte Mai beschleunigt hat. Auf Sicht von drei Jahren hat der Titel allerdings nur moderat verloren.





Die Linz Textil gilt als der älteste noch existente Industriebetrieb in der Landeshauptstadt Oberösterreichs. Die seit 1872 an der Wiener Börse gelistete Firma hatte zuletzt immer wieder mit Turbulenzen zu kämpfen. 2014 war sie erstmals seit 34 Jahren mit einem Verlust konfrontiert. In der Folge gab es zwar wieder Gewinne, wegen des anhaltend schlechten Marktumfelds musste heuer aber die Spinnerei in Linz zugesperrt werden. Die Kosten für die Schließung werden das heurige Ergebnis belasten. 2019 will die Linz Textil ihre Durststrecke beenden.

