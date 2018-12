Das Silvesterfeuerwerk muss nicht laut sein

Lichtspektakel über dem Grazer Uhrturm: 2014 war wegen der Feinstaubbelastung Schluss mit dem städtischen Feuerwerk. Heuer gibt es eine Lichtshow. © apa/Leodolter Lichtspektakel über dem Grazer Uhrturm: 2014 war wegen der Feinstaubbelastung Schluss mit dem städtischen Feuerwerk. Heuer gibt es eine Lichtshow. © apa/Leodolter



Wien. Fallendes Laub, blinkende Sterne, auseinanderstobende Fische - und das ohne Krach. Feuerwerke müssen nicht unbedingt Lärm erzeugen. Der Wachauer Feuerwerkshersteller Pinto - der einzige noch verbliebene - hat auch leise Produkte im umfassenden Angebot, nur: "Die werden nicht sehr nachgefragt", sagt Geschäftsführer Thomas Köchl im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". Zu Silvester wird es also auch heuer zum Leidwesen von Menschen mit empfindlichem Gehör wieder ordentlich zischen, pfeifen und knallen. Rund 10 Millionen Euro werden jährlich vom österreichischen Pyrotechnikhandel mit Raketen, Knallartikeln und Feuerwerken mit die Phantasie anregenden Namen wie Teufelsknaller, Skyfall oder Ladycracker umgesetzt. Das Geschäft rund um Silvester macht etwa 80 Prozent des Jahresumsatzes aus.

Trend zu Batteriefeuerwerken

"Der Trend geht weg von Raketen hin zu Batteriefeuerwerken, die einfach zu bedienen sind", sagt Köchl. Der 43-Jährige ist seit seinem 21. Lebensjahr leidenschaftlicher "Feuerwerker" und seit acht Jahren Alleingeschäftsführer von Pinto. Die Liebe verschlug seinen Ur-Urgroßvater Vinzenz Pinto im Jahr 1933 von Neapel in die Wachau, wo der Familienbetrieb heute mit durchschnittlich zehn bis 15 Mitarbeitern - allesamt Pyrotechniker - Raketen-Prototypen entwickelt, Produkte in Handarbeit herstellt und zertifiziert. Pinto lässt aber auch im Süden von China fertigen, wo die Herstellung kostengünstiger ist. Dabei achtet Köchl darauf, dass es bei seinen Lieferanten mit rechten Dingen zugeht. "Unter 16 arbeitet da keiner", betont er. Vor allem im Norden Chinas würden Feuerwerksartikel oft in Heimarbeit hergestellt, auch von Kindern.

Auch heuer müssen Ärzte und Krankenhäuser zum Jahreswechsel wieder mit zahlreichen Pyrotechnikunfällen rechnen. Laut Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) verletzen sich jährlich rund 200 Menschen durch unsachgemäßen Umgang mit Raketen und und Knallkörpern so schwer, dass sie nach einem Unfall nochmals zur Nachbehandlung ins Krankenhaus müssen. Die meisten Unfälle ereignen sich in den Stunden rund um Silvester. Betroffen sind fast ausschließlich junge Männer, die mit Knallkörpern und Raketen hantieren. "95 Prozent davon sind Artikel, die nicht in Österreich gekauft wurden", weiß Köchl.

Besonders gefährlich seien Böller aus dem benachbarten Ausland, die in Österreich nicht zugelassen sind. "Die Jugendlichen fahren am Wochenende über die Grenze nach Tschechien, teilweise schon im November, weil da die Behörden noch nicht kontrollieren, und holen sich Sachen wie Dum Bum, La Bomba oder Witwenmacher, die bei uns verboten sind", so Köchl. In Österreich würden diese Artikel eigentlich schon als Sprengkörper gelten.