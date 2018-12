Rasante Talfahrt

(kle) Bei der Immobilienfirma Atrium Real Estate, der früheren Meinl European Land (MEL), ist der Aktienkurs am Freitag zwar um 1,9 Prozent auf 3,23 Euro geklettert. Für das Gesamtjahr 2018 fällt die Bilanz des an der Wiener Börse gelisteten Titels jedoch tiefrot aus.

Demnach ist der Kurs heuer um rund 24 Prozent nach unten gerasselt. Sein Jahreshoch hatte das Immo-Papier im Jänner bei 4,45 Euro, sein Jahrestief erst vor wenigen Tagen bei 3,11 Euro.





Grundsätzlich steht Atrium als Unternehmen aber nicht gerade schlecht da, auch wenn die Nettomieterlöse und der operative Gewinn in den ersten drei Quartalen leicht rückläufig waren. Zuletzt kündigte die in Zentral- und Osteuropa tätige Firma an, ihren strategischen Ausstieg aus Rumänien und Ungarn weiterzuführen und den Fokus auf Einkaufszentren in Polen und Tschechien zu legen.

Momentan bringt Atrium einen Börsenwert von 1,22 Milliarden Euro auf die Waage. Die Analysten der Raiffeisen Centrobank empfehlen das Papier zum Kauf ("Buy"). Ihr Kursziel lautet auf 4,60 Euro.

ATX 2745,78 +2,41%+++DAX 10.558,96 +1,71%+++SMI 8.429,30 +2,85%+++FTSE-100 6.733,97 +2,26%+++EuroStoxx-50 2.986,53 +1,67%

Werte: 18 Uhr MEZAngaben ohne Gewähr