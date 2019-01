Österreichs Firmen sind fest in einheimischer Hand

Wien. Als im Zuge der Insolvenz des Raststätten-Betreibers Rosenberger jüngst zur Sprache kam, dass das Unternehmen seit 2013 chinesische Eigentümer hat, dürfte das manchen überrascht haben. Stellt sich die generelle Frage, wieviel rot-weiß-rot tatsächlich hinter vermeintlich österreichischen Firmenstrukturen steckt.

Antworten darauf liefert die Wirtschaftsauskunftei CRIF, die alle in Österreich tätigen und im Firmenbuch eingetragenen Unternehmen regelmäßig auf ihre Besitzverhältnisse untersucht. Das Ergebnis fällt eindeutig aus: Von rund 250.400 Unternehmen befinden sich 93 Prozent in ausschließlich österreichischem Besitz. 98 Prozent davon sind Klein-und Mittelbetriebe (KMU) sowie Ein-Personen-Unternehmen (EPU).





"Kleine und mittlere Betriebe, darunter auch viele Familienunternehmen, prägen die österreichische Wirtschaft und schaffen wertvolle Arbeitsplätze. Aufgrund ihrer kleinteiligen Strukturen sind sie für eine Übernahme durch internationale Konzerne aber meist weniger attraktiv als große Betriebe und bleiben daher größtenteils in heimischer Hand", erklärt Boris Recsey, Geschäftsführer von CRIF Österreich, das Ergebnis.

Die sprichwörtlichen Ausnahmen, die diese Regel bestätigen, finde man am ehesten noch im Umfeld von Start-up-Firmen, so der Experte weiter. Österreichs Hidden Champions sind für Avancen ausländischer Investoren hingegen weniger empfänglich. "Hidden Champions sind in der Regel mittelständische Unternehmen, die nicht nur durch ihre Spezialisierung und Innovationskraft, sondern auch aufgrund ihrer Unternehmenskultur erfolgreich sind", so Boris Recsey zur "Wiener Zeitung". "Letztere wird meist durch den Umstand geprägt, dass viele dieser Unternehmen eigentümergeführt sind, was sich oft nicht mit den Werten eines internationalen Großkonzerns vereinbaren lässt."

Ausländer als Big Player

Laut dem CRIF-Report erwirtschaften die rot-weiß-roten Unternehmen insgesamt rund 69 Prozent des Gesamtumsatzes aller hierzulande tätigen Firmen. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass jene sieben Prozent die ausschließlich in ausländischem Besitz sind, den stolzen Anteil von rund 31 Prozent Umsatz für sich verbuchen können. "Der Grund für diesen hohen Umsatz liegt in der Größe vieler dieser Firmen", erklärt Recsey das Phänomen. "Während bei den Unternehmen in ausschließlich österreichischem Besitz lediglich 1,7 Prozent der Unternehmensgröße Large und X-Large zugeordnet werden können, sind es bei den Unternehmen in ausschließlich ausländischem Besitz immerhin 8,3 Prozent. Es ist davon auszugehen, dass diese Großunternehmen einen erheblichen Beitrag zur Umsatzgenerierung beitragen."