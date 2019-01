Müllendorf/Wien. (apa/kle) Die "PET to PET Recycling Österreich GmbH" mit Sitz im burgenländischen Müllendorf hat 2018 mehr als eine Milliarde PET-Flaschen recycelt. Diese Zahl entspreche mehr als 25.400 Tonnen PET-Material - wertvollem Sekundärrohstoff für neue PET-Flaschen, wie die Firma am Montag mitteilte. Gegenüber 2017 habe man damit eine Steigerung um neun Prozent erzielt.

Trotz dieses Plus appelliert die Firma an die Bevölkerung, weiterhin fleißig zu sammeln. "Wir bitten die Österreicherinnen und Österreicher, weiter engagiert und gewissenhaft PET-Flaschen zu trennen beziehungsweise sortenrein zu sammeln. Auch wenn in Österreich aktuell schon drei von vier PET-Flaschen umweltgerecht gesammelt und recycelt werden, können wir hier noch gemeinsam zulegen", betont Geschäftsführer Christian Strasser. "Jede PET-Flasche soll und muss - im Sinne von Umwelt- und Ressourcenschutz - wieder im Recyclingkreislauf landen und zu wertvollem Sekundärrohstoff verarbeitet werden."

Vom Plastikverbot der Europäischen Union ist das Unternehmen laut Strasser weniger betroffen. "Die EU-Richtlinie über Einwegplastik fordert aber eine erhöhte Kreislaufführung von Getränkeverpackungen beziehungsweise bei PET-Getränkeflaschen einen Anteil an Kunststoffrecyclaten von mindestens 25 Prozent bis 2025. Der Markt für Recyclate wird dadurch gestärkt", sagt Strasser.

An der "PET to PET Recycling Österreich GmbH" sind neben den Firmen Coca-Cola HBC Austria, Egger Getränke und Rauch Fruchtsäfte auch die S. Spitz GmbH und die Vöslauer Mineralwasser AG beteiligt.