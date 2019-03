Wien. (ede) 5G gilt als das Wundernetz der Zukunft, dem prophezeit wird, die Kommunikation über Mobilfunk zu revolutionieren. In Österreich wurden nun die ersten 5G-Frequenzen um 188 Millionen Euro versteigert. Ganz vorne mit dabei sind die drei Mobilfunker A1, T-Mobile Austria und Hutchison Drei Austria, die sich Frequenznutzungsrechte in allen zwölf ausgeschriebenen Regionen sicherten. Weitere Lizenzen auf regionaler Ebene gingen an die Liwest in Linz, die Salzburg AG und die Holding Graz sowie das Unternehmen Mass Response, das mit der Marke Spusu als virtueller Betreiber in das Netz von Drei eingemietet ist.

Während sich Telekom-Austria-Chef Thomas Arnoldner mit dem Ergebnis zufrieden zeigte, kritisierte der CEO von Drei, Jan Trionow das Auktionsdesign. Einzelne Akteure hätten die Preise in Regionen, in denen kein ernsthaftes Interesse bestand, in die Höhe getrieben. Das regionale Vergabeverfahren sei auch dafür verantwortlich, dass nicht das gesamte Spektrum landesweit vergeben wurde, so Trionow.

"5G ist ein Kulturgut"

- © M. Hirsch

Der Kabelnetzbetreiber Liwest erhofft sich von den ersteigerten 5G-Frequenzen, Haushalte im ländlichen Raum besser versorgen und neue Geschäftsfelder - von Smart-City-Anwendungen bis hin zum autonomen Fahren - erschließen zu können, wie der Generaldirektor der Mehrheitseigentümerin Linz AG, Erich Haider, zur APA sagte. 5G sei nicht nur Technik, "5G ist ein Kulturgut", so Haider.

T-Mobile Austria will schon in wenigen Wochen den ersten Kunden mobiles Breitband in Glasfasergeschwindigkeit anbieten. Der Start erfolge mit WLAN-Routern, die via 5G ans Internet angebunden sind. Erst später werden die ersten 5G-Smartphones folgen. "Die fünfte Mobilfunkgeneration ist weit mehr als nur die weitere Beschleunigung von mobilem Internet", betonte der CEO des Unternehmens, Andreas Bierwirth. Das Internet der Dinge, Industrie 4.0 und Smart Cities mit intelligenten, autonomen Fahrzeugen, Robotern und Drohnen könnten zukünftig mit 5G verlässlich betrieben werden. Zu Hause, in Betrieben oder Schulen werde 5G dafür sorgen, dass sehr große Datenmengen transportiert werden könnten.

Auch Bierwirth kritisierte, dass im Laufe der 5G-Auktion der Preis für die Nutzungsrechte unter anderem in Wien in die Höhe getrieben worden sei. Diese Lizenzen seien dann übergeblieben.

Im Jahr 2013 nahm der Staat mit der Versteigerung von 4G-Mobilfunkfrequenzen, die in eine wahre Bieterschlacht unter den Mobilfunkern ausartete, bei einem Mindestgebot von 526 Millionen Euro rund zwei Milliarden Euro ein.

Nächste Auktion 2020

Unterdessen haben bereits die Vorbereitungen für die Auktion der nächsten Frequenzbänder ("Multibandvergabe 2020") begonnen. Im Gegensatz zum nun versteigerten Pionierband im Frequenzbereich 3,4 bis 3,8 Gigahertz, das sich sehr gut für die regionale Versorgung eignet, hat das Mulitband sehr günstige Ausbreitungseigenschaften, die eine großflächigere Versorgung ermöglichen.