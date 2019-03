Conda-Vorstand und Co-Founder Daniel Horak. Conda

Wien. Alternative Investments abseits von traditionellen Anlageinstrumenten erfreuen sich in Österreich seit einigen Jahren steigender Beliebtheit. Die Crowdfinancing-Plattform Conda hat nun einen Club für finanzkräftige Investoren gegründet, die auf der Suche nach exklusiven Beteiligungsmöglichkeiten sind und den persönlichen Kontakt mit Gleichgesinnten und Business Angels schätzen. Potenzielle Investitionsziele sind etwa bereits etablierte Unternehmen, spannende Immobilienprojekte oder Start-ups mit großem Wachstumspotenzial, so Conda-Vorstand und Co-Founder Daniel Horak. Conda.black will vor allem Personen ansprechen, die bereit sind, um die 10.000 Euro pro Investment zu tätigen.

Eine zentrale Rolle bei dem neuen Angebot wird Business Angel Michael Altrichter mit seinem Know-How einnehmen. Er ist aktuell an über 35 Unternehmen in Deutschland und Österreich beteiligt.

Neben gemeinsamen Investments mit den Business-Angels werden Conda.black-Mitglieder die Möglichkeit haben, Co-Investoren bei Beteiligungen der Pioneers Ventures zu werden. Pioneers Ventures, wie Conda ein Unternehmen der startup300 AG, beteiligt sich mittels Eigenkapital-Investments in der Frühphase an Unternehmen und erhält im Gegenzug Firmenanteile.

Workshops, Seminare und Kamingespräche

Neben interessanten Beteiligungsmöglichkeiten bietet der Club seinen Mitgliedern für einen Beitrag von 1000 Euro pro Jahr auch Workshops, Seminare und Kamingespräche an, bei denen sich Mitglieder und Business Angels auch persönlich austauschen können. Goodies im Lifestyle-Bereich runden das Angebot ab.

Conda konnte seit der Gründung im Jahr 2013 erfolgreich 105 Projekte mit mehr als 25 Millionen Euro finanzieren. Mittlerweile zählt Conda über 30.000 internationale Investoren zu seiner Community und gibt diesen die Möglichkeit, länderübergreifend in Unternehmen in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Liechtenstein, Slowenien, der Slowakei und in Polen zu investieren. Die Gründer Daniel Horak und Paul Pöltner führen die Conda AG nach der Übernahme durch die startup300 AG als deren eigenständige Tochter weiter.