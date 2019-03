Wien/Triest. Österreichs Zugang zum Meer wird immer leichter. Am Montag haben die Österreichischen Bundesbahnen ÖBB und der Hafen Triest zwei Absichtserklärungen zur Stärkung des Schienengüterverkehrs unterzeichnet. ÖBB-Chef Andreas Matthä und der Präsident der Hafenbehörde von Triest, Zeno D’Agostino, haben am Tag der 300 Jahr-Feier des Triestiner Hafens eine Grundsatzvereinbarung zur Entwicklung neuer Transportwege abgeschlossen. Unterschrieben wurde auch eine Absichtserklärung zur verstärkten Zusammenarbeit bei Infrastrukturthemen mit der zu den Italienischen Staatsbahnen (FS) gehörenden Netzgesellschaft RFI.

Von 1382 bis 1918 gehörte Triest zur Habsburgermonarchie beziehungsweise zu Österreich-Ungarn. Am 18. März 1719 wurde der Freihafen Triest unter dem österreichischen Kaiser Karl VI. erbaut und später von seiner Tochter Maria Theresia erweitert, die Triest zum Hafen des österreichisch-ungarischen Kaiserreichs weiterentwickelte. Dank des Hafens wurde Triest zur drittwichtigsten Stadt der Habsburger Monarchie. Heute sei Triest wieder ein wichtiger Logistikhub und das "Tor zur Welt für Mitteleuropa und besonders für Österreich", sagte ÖBB-Chef Matthä bei den Feierlichkeiten.

Triest ist für die ÖBB bereits seit fast 25 Jahren ein bedeutender Knotenpunkt für den Verkehr von und nach Österreich sowie in Europas Hinterland. Mit rund 45 Prozent Marktanteil auf der Schiene ist die ÖBB Rail Cargo Marktführer. "Triest ist ein Vorbild für die effiziente Verschränkung unterschiedlicher Verkehrsträger. Schiff und Schiene sind hier zu einer optimalen Transportkette verbunden. Wir sind sehr stolz, dass die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) ein starker Logistikpartner im Freihafen Triest ist", sagte Matthä

Pro Jahr fahren mehr als 3300 Züge der RCG von und zum Hafen Triest. Ab März beziehungsweise April erfolgt nun eine zusätzliche Vernetzung, und zwar mit dem TransFER Wolfurt-Triest im Rundlauf einmal pro Woche sowie dem TransFER Triest-Wien-Linz-Triest im Dreiecksverkehr einmal wöchentlich.

Stärkste Hafenstadt Italiens

Die Bahnverbindungen sind es auch, die Triest in den vergangenen Jahren haben wachsen lassen. Auch im vergangenen Jahr war Triest wieder der stärkste Hafenstandort Italiens. 62,7 Millionen Tonnen Waren beziehungsweise 10.000 Züge wurden 2018 umgeschlagen. 2019 wird mit einem Wachstum von 10 Prozent gerechnet. Der Hafen hat in den letzten Jahren massiv in den Ausbau investiert, von der Infrastruktur über Kapazitäten bis hin zu modernem Equipment. Zum Wachstum des Bahnverkehrs trugen auch die neuen intermodalen Dienstleistungen für Verbindungen nach Österreich.

Die ÖBB wollten den Schienengüterverkehr weiter ankurbeln und auf diese Weise einen wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Transport garantieren, betonte Matthä. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), der ebenfalls an den 300-Jahr-Feierlichkeiten in Triest teilnahm, betonte seinerseits, dass das Logistik Center Austria Süd bei Villach - am Schnittpunkt der Hauptverkehrsachsen Tauern- und Baltisch-Adriatische-Achse - mit dem Hafen Triest und dem Fürnitzer Terminal eine sehr enge Verbindung plane.