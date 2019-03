Wien. (kle) Die Ölkonzerne haben im vergangenen Jahr wieder mehr in die Suche und Förderung von Erdöl investiert. Davon profitierte auch der niederösterreichische Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment (SBO), der die Branche unter anderem mit Bohrköpfen und Bohrgestängen beliefert. Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis legten 2018 kräftig zu. Die Dividende soll deshalb auf einen Euro je Aktie verdoppelt werden, kündigte Konzernchef Gerald Grohmann am Dienstag an.

Dank gut gefüllter Orderbücher rechnet Grohmann auch für heuer mit einem guten Jahr. "Der Auftragseingang in den ersten beiden Monaten war durchaus zufriedenstellend", berichtete der Manager. "Wir erwarten, dass es in dieser Tonalität weitergeht."

In den USA, dem wichtigsten Markt für SBO, sollte die Nachfrage unverändert hoch bleiben. Für die übrigen Märkte - etwa den Nahen und Mittleren Osten, Nordafrika und Russland - geht Grohmann von zusätzlichen Investitionen der Ölbranche aus: "Wir glauben, dass es hier einen Nachholbedarf gibt, da in den Krisenjahren 2015 bis 2017 sehr wenig in die Exploration neuer Ölquellen investiert wurde." Voraussetzung dafür sei freilich, dass die Weltkonjunktur in guter Verfassung bleibe.

Aus für zwei Werke

An der Börse kamen die neuesten Firmennachrichten recht gut an. Im Handelsverlauf stieg die SBO-Aktie am Dienstag um bis zu 8,2 Prozent auf 76,65 Euro.

Doch obwohl der Geschäftsausblick positiv ist, will SBO noch im ersten Halbjahr zwei Werke - eines im englischen Chesterfield, das andere in Monterrey in Mexiko - zusperren. "In beide Standorte haben wir viel investiert, aber wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass hier die Produktivitätskennzahlen im Vergleich zu den Schwesterunternehmen nachhinken", so Grohmann. Mit dem Brexit habe die Schließung des britischen Standorts nichts zu tun, einen Standort auf der Insel - Aberdeen - werde SBO weiterhin haben. Die Maschinen der beiden Werke werden derzeit abgezogen und an andere Produktionsstätten verfrachtet - vor allem nach Vietnam, aber auch zum Stammsitz in Ternitz und nach Houston (USA). Die Gesamtkosten für die Werksschließungen sind mit knapp vier Millionen Euro veranschlagt.

Dank brummender Konjunktur hat SBO das Personal 2018 von 1432 auf 1646 Mitarbeiter aufgestockt. Hierzulande hatte der Konzern zuletzt 370 Beschäftigte.