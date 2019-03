Changzhou/Wien. (apa) Changzhou nahe Shanghai ist eine stark wachsende Industriestadt in China. Jetzt ist auch die österreichische Agrana vor Ort: Der börsennotierte Wiener Frucht-, Zucker- und Stärkekonzern eröffnete dort am Montag ein weiteres Fruchtzubereitungswerk, sein nunmehr zweites in China. Die Zubereitungen sind als Beimengung vor allem für Joghurts, aber auch für Speiseeis und Joghurtdrinks vorgesehen.

Die Investition in der 3,5-Millionen-Einwohner-Stadt beläuft sich auf rund 22 Millionen Euro. Gestartet wird mit einer Produktionslinie für Erdbeeren und einer Kapazität von 10.000 Tonnen pro Jahr. Bis 2023 soll es vier Produktionslinien und eine Jahreskapazität von 30.000 Tonnen geben, dann kommen etwa Heidelbeeren und Pfirsiche auch in die Verarbeitung. Große Abnehmer wie etwa Asiens größtes Molkereiunternehmen Yili Group aus China befinden sich gleich in der Nähe des neuen Werks in Changzhou.

Mit seinem zweiten Werk im Reich der Mitte will die Agrana bei Fruchtzubereitungen ihren dortigen hohen Marktanteil von 70 Prozent zumindest verteidigen. Der Konzern ist auch Weltmarktführer mit einem Anteil von gut 40 Prozent. Die Fruchtsparte ist die größte im Konzern. Fruchtzubereitungen werden auch in Mehlspeisen verwendet, außerdem werden sie verstärkt von Systemgastronomie-Ketten wie McDonald’s oder Starbucks oder nachgefragt. Produkte mit Fruchtanteil liegen im Trend.