(kle) Der Wiener Karton- und Faltschachtelhersteller Mayr-Melnhof hat am Dienstag solide Geschäftsergebnisse für 2018 bekanntgegeben. Zwar stagnierte der Umsatz bei 2,34 Milliarden Euro, der daraus erzielte Nettogewinn fiel jedoch mit gut 164 Millionen Euro um rund sechs Prozent höher aus als im Jahr davor. Vor diesem Hintergrund stellt das Unternehmen seinen Aktionären eine höhere Dividende von 3,20 (nach 3,10) Euro pro Anteilsschein in Aussicht.

Zum Geschäftsausblick für heuer hieß es, in beiden Konzernsparten - Karton und Faltschachteln - sei es das Ziel, "sowohl mit dem Markt als auch durch Verdrängung weiter zu wachsen und die Ergebnisqualität auf hohem Niveau zu behaupten".

An der Börse wurden die jüngsten Firmen-News durchaus positiv aufgenommen. Die Mayr-Melnhof-Aktie stieg am Dienstag in der Spitze um 1,7 Prozent auf 119,20 Euro. Seit Mitte Dezember 2018 befindet sie sich im Aufwärtstrend, fast elf Prozent beträgt das Plus mittlerweile. Zuvor ist es mit dem Aktienkurs ab April 2018 monatelang tendenziell bergab gegangen.

