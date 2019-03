- © M. Hirsch

Wien. (kle/apa) Die Kommunalkredit Austria, seit 2015 in privaten Händen, will bei europäischen Infrastruktur-Finanzierungen vermehrt mitmischen. Vorstandschef Bernd Fislage zieht dafür auch Akquisitionen in Betracht, wie er am Mittwoch vor Journalisten erklärte. Demnächst soll der Bank, die einer Investorengruppe um den deutschen Investmentbanker Patrick Bettscheider gehört, frisches Kapital zufließen. Dabei ist von 20 Millionen Euro die Rede. Zuletzt, per Ende 2018, hatte das Wiener Geldinstitut eine harte Kernkapitalquote von 19,9 Prozent. Mittelfristig will Fislage die Bank börsenfähig machen - nach Größe, Kapitalkraft und Rentabilität.

Börsenfähigkeit steht für den Manager, der von der Deutschen Bank kam, für eine attraktive Bewertung. Aktuell gibt es allerdings keine Pläne für einen Börsengang des Instituts.

Die Kommunalkredit Austria ist quasi der gute Teil der einstigen Kommunalkredit, die in der Finanzkrise knapp vor dem Zusammenbruch vom Staat aufgefangen und dann zerschlagen wurde. Seit 2017 ist die Bank wieder ganz im Neugeschäft, ein Großteil der Erträge stammt nun aus neuen Abschlüssen. 2018 stiegen die Finanzierungen im Neugeschäft um 89 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro.

Nachdem die Spezialbank für 2016 und 2017 mit rund 32 Millionen und 11,5 Millionen Euro relativ hohe Dividenden ausgeschüttet hat, streicht sie die Zahlung für 2018. "Wir wollen die Kapitalkraft weiter stärken und die Bank vergrößern", so Fislage. Dem jetzigen ersten Schritt von Kapitalzufuhr und Gewinn-Thesaurierung sollen noch weitere folgen. Bis zum Jahr 2022 soll das Eigenkapital um rund 200 Millionen auf zirka 500 Millionen Euro anwachsen.

In ihrer nach internationalen Regeln erstellten Bilanz weist die Kommunalkredit AG für 2018 bei einer Bilanzsumme von 3,9 Milliarden Euro (plus 7,6 Prozent) einen Nettogewinn von 14,3 Millionen Euro (minus 20,6 Prozent) aus. Operativ verdiente die Bank mit 32,6 Millionen Euro dreimal so viel wie im Jahr davor.