Wien. (ede) Seit heuer haben österreichische Handelsangestellte laut Kollektivvertrag einen Rechtsanspruch auf eine 4-Tage-Woche. Das Interesse der Beschäftigten daran sei groß, manche Arbeitgeber hätten aber große Vorbehalte dagegen, vor allem in kleineren Betrieben, sagt Anita Palkovich, Wirtschaftsbereichssekretärin in der Gewerkschaft GPA-djp. Der Antrag eines Arbeitnehmers auf eine andere Verteilung der Arbeitszeit könne aber nur aus zwei sachlichen Gründen abgelehnt werden, führte sie am Mittwochabend vor Journalisten aus: Wenn die Einhaltung von Betriebsabläufen gefährdet sei, oder wenn die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes nicht mehr gewährleistet werden könne.

Franz Georg Brantner, Vorsitzender des Wirtschaftsbereichs Handel in der GPA-djp, appellierte an die Arbeitgeber, Flexibilität zu zeigen. Der erste Schritt zur Einführung neuer Arbeitszeitregelungen in den Betrieben könnte auch die befristete Vereinbarung einer 4-Tage-Woche sein. "Schlaue Unternehmer" könnten sich mit dem Angebot flexibler Arbeitszeitmodelle als attraktive Arbeitgeber positionieren und gute Mitarbeiter an Bord holen und halten, so Werner Hackl, Betriebsratsvorsitzender der Billa AG. Die Fluktuation sei besonders bei jungen Mitarbeitern im Handel hoch.

Bei der Buch- und Medienhandelskette Thalia komme die 4-Tage-Woche gut an, vor allem bei Pendlern, berichtete Marie-Therese Reisenauer, stellvertretende Betriebsratsvorsitzende des Unternehmens. Benötigt werde eine gewisse Kreativität bei der Dienstplanerstellung.

Noch bis Ende 2021 haben die Handelsbetriebe Zeit, auf das vor drei Jahren ausgehandelte neue Gehaltssystem umzusteigen. Unter anderem werden die bisherigen acht Gehaltstafeln und zwei Gehaltsgebiete auf eine Gehaltstabelle für alle Branchen und Bundesländer zusammengelegt. Die Gewerkschafter appellieren an die Verantwortlichen in den Betrieben, mit dem Umstieg nicht bis zur letzten Minute zu warten.

Die Sozialpartner wollen nun weitere Reformen in Angriff nehmen. Ziel ist es laut Gewerkschaft, "moderne Regelungen zu finden, die der Vielfalt des Handels und der Vielfalt der persönlichen Bedürfnisse der Handelsangestellten gerecht werden."

Mit einer groß angelegten Umfrage wollen Gewerkschaft und Wirtschaftskammer herausfinden, wie es den Mitarbeitern im Handel und den Betrieben mit den derzeitigen Arbeitszeitregelungen geht und welche Anpassungen sowie Verbesserungen sie sich für die Zukunft wünschen würden. So wird etwa abgefragt, ob Interesse an einem Lebens-Arbeitszeitkonto besteht, das es ermöglicht, Zeitguthaben anzusparen, um dieses in bestimmten Lebensphasen wieder konsumieren zu können.

Die "heißen Eisen" bei den kommenden Sozialpartnergesprächen im Handel sind laut Palkovich die Zuschläge für Dienste an Samstagen nach 13 Uhr und unter der Woche ab 18 Uhr 30.