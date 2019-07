Wien. (kle) Für Banken soll es mit dem zukünftigen Basel-IV-Regime noch strengere Eigenkapitalregeln geben. Dadurch sollen die Institute krisensicherer werden. Um die neuen Kapitalvorschriften zu erfüllen, müssten Europas Banken nach jüngsten Berechnungen der EU-Bankenaufsicht EBA alles in allem zirka 135 Milliarden Euro an zusätzlichem Eigenkapital aufbringen. Für die österreichischen Geldhäuser ginge es dabei in Summe um rund 1,5 Milliarden Euro, wie Nationalbank-Vize Andreas Ittner am Mittwoch bei der Präsentation des neuen Finanzmarktstabilitätsberichts erklärte.

Ittner ist im Direktorium der Notenbank für die Bankenaufsicht zuständig. Er sagte, dass ein Kapitalbedarf in dieser Höhe "keine wesentlichen Beeinträchtigungen" für die heimischen Banken bedeute. Zumal es auch Übergangsfristen bis 2027 gebe und die Banken damit genug Zeit hätten, ihr Eigenkapital zu stärken. Zweifellos müssten sich einzelne Häuser das neue Regelwerk aber genauer ansehen, sagte Ittner, ohne Namen zu nennen.

Kapitalquoten in zehn

Jahren mehr als verdoppelt

Wie der Notenbanker in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Nationalbank-Chef Ewald Nowotny berichtete, zähle das österreichische Bankensystem derzeit zu den sichersten und stabilsten der Welt. In den vergangenen zehn Jahren hätten die heimischen Institute ihre Kapitalquoten mehr als verdoppelt und auch im Vergleich zu EU-Durchschnitt deutlich aufgeholt.

Was Ittner in seiner Funktion als Bankenaufseher aber bemängelte, ist die "operative Kosteneffizienz", die im Vorjahr "weiterhin schwach" geblieben sei. Ein weiterer Kritikpunkt bezieht sich darauf, dass sich die Stärkung der Risikotragfähigkeit im heimischen Bankensektor zuletzt deutlich verlangsamt habe.

Zwar hätten die Banken ihre Gewinne 2018 erneut gesteigert - dank höherer Erträge infolge eines beschleunigten Kreditwachstums und dank historisch niedriger Risikokosten sowie einer weiteren Reduktion notleidender Kredite. Da zuletzt aber die Risiko-Aktiva angestiegen und wesentlich höhere Dividenden an die Aktionäre der Banken geflossen seien, "kam es trotz des ertragreichen Jahres zu einem leichten Rückgang der Kapitalquote des heimischen Bankensektors", so Ittner. Mit Blick auf die kommenden Jahre, für die eine Konjunkturabkühlung zu erwarten sei, legt er den Banken nun jedoch nahe, ihre Risikotragfähigkeit weiter zu stärken. So könnte das zuletzt kräftige Kreditwachstum wieder steigende Wertberichtigungen in den Bilanzen zur Folge haben.

Nowotny zu Lagarde: "Gute

Wahl" für Zukunft der EZB

Vor allem bei Immobilienkrediten, die hierzulande mit 47 Prozent einen sehr hohen Anteil am gesamten Kreditvolumen ausmachten, müssten die Institute besonders aufpassen. Die Nationalbank ist gerade dabei zu prüfen, ob die Institute hier die Vergabekriterien einhalten. Ein "systemisches Risiko" aus der Immobilienfinanzierung sehen ihre Experten aktuell aber nicht - trotz der fortgeschrittenen Preissteigerungen am heimischen Immobilienmarkt.

Zur Nominierung von IWF-Chefin Christine Lagarde für den Chefposten bei der Europäischen Zentralbank (EZB) sagte Nowotny, der auch EZB-Ratsmitglied ist, dass er von dieser Entscheidung "sehr positiv berührt" sei. Für die Zukunft der EZB sei die Französin "eine gute Wahl".

Nowotny, der vor wenigen Tagen 75 geworden ist, scheidet Ende August aus der Nationalbank (OeNB) aus. Elf Jahre stand er an deren Führungsspitze, sein Nachfolger ist der Ex-Weltbanker und Ökonom Robert Holzmann. Für Nowotny war die gestrige Pressekonferenz seine letzte als OeNB-Gouverneur.