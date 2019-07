WZ Online

Wien. Eine Sprecherin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat rund um die Causa Gesfö & Co des Immobilieninvestors Michael Tojner den Antrag auf Beschlagnahme diverser Liegenschaften, die dem Investor zugeordnet werden, am Donnerstagabend gegenüber der APA noch bestätigt. Die Beschlagnahmen stehen demnach im Zusammenhang mit den letzten Hausdurchsuchungen in der Causa.

Das Landesgericht für Strafsachen Wien hatte diesen Antrag stattgegeben, hatte der "Kurier" zuvor berichtet. Auch der "Standard" schrieb in weiterer Folge am Donnerstagabend, den 47-seitigen Gerichtsbeschluss vorliegen zu haben. Demnach wurden 37 Grundstücke sowie fast 30 Wohnungen beschlagnahmt. Diese liegen demnach in Wien, Krems an der Donau (Niederösterreich), Linz, Graz und Voitsberg (Steiermark) und Schwaz in Tirol.

Der Anwalt Tojners war zuletzt am Freitagnachmittag nochmals zur Verteidigung seines prominenten Mandanten in der Causa Gesfö & Co ausgerückt. "Es hat zu keiner Zeit strafrechtlich relevante Handlungen unseres Mandanten gegeben", ließ Karl Liebenwein von der gleichnamigen Rechtsanwaltskanzlei in einer Aussendung wissen. Donnerstagabend wurde eine APA-Anfrage um eine Stellungnahme zu den neuesten Entwicklungen kurzfristig nicht beantwortet.

Tojner, für ihn gilt die Unschuldsvermutung, hat aus der Sicht des Landes Burgenland beim Kauf der damals gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften Gesfö, Pannonia und Riedenhof das Land betrogen. Der Beschuldigte soll sich "nach der Verdachtslage über Jahre hinweg und unter Anstiftung einer Vielzahl von Mittätern nach einem aufwendigen und ausgeklügelten System das Land Burgenland in Höhe von etwa 113 Millionen Euro geschädigt und sich entsprechend bereichert" haben, schreibt der "Kurier" unter Berufung auf das Wiener Landesgericht für Strafsachen.(apa)