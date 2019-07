Wien/Schwechat. (kle/apa) Nach der Eröffnung des neuen Terminals 3 ("Skylink") vor sieben Jahren hat der Flughafen Wien nun sein nächstes Großprojekt in Angriff genommen. Dabei geht es darum, den Terminal 2 und den Pier Ost zu modernisieren und auch eine Süderweiterung als Verbindung zum Terminal 3 zu errichten. Geplant sind Investitionen von insgesamt rund 500 Millionen Euro. Der Umbau ist bereits angelaufen, bis 2023 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Die Flugreisenden erwarte eine hochmoderne Terminalumgebung mit zentraler Sicherheitskontrolle, großflächigen Einkaufs-, Gastronomie- und Lounge-Bereichen sowie einer zusätzlichen Gepäckausgabestation, kündigten die beiden Airport-Chefs Günther Ofner und Julian Jäger bei der Präsentation des Projekts am Donnerstag an.

Ältestes Abfertigungsgebäude

Der Terminal 2 hat bereits 59 Jahre auf dem Buckel, er ist das älteste Abfertigungsgebäude des Wiener Flughafens. Erneuert wird die gesamte Gebäudeinfrastruktur - Wände, Fußböden und Beleuchtung werden ausgewechselt, auch die Dachkonstruktion wird umfassend saniert. Nach Fertigstellung werden Passagiere vom Terminal 2 über eine neue zentrale Sicherheitskontrolle in den Einkaufs- und Gastronomie-Bereich sowie zur Grenzkontrolle und den B-, C- und D-Gates gelangen. Für ankommende Fluggäste soll ein eigener Gepäckausgabebereich mit drei Bändern entstehen. Die Inbetriebnahme soll bis Jahresende 2020 erfolgen.

Zur Gänze modernisieren will der Flughafen Wien auch den Pier Ost mit den D-Gates. Hier ist unter anderem geplant, die dezentralen Sicherheitskontrollen abzubauen. Starten sollen die Umbauarbeiten mit Jahresbeginn 2021. Der Passagierbetrieb wird dann vorübergehend auf andere Gate-Bereiche umgeleitet werden. 2023 soll der dann neu gestaltete Pier Ost wieder in Betrieb gehen.

Ziel: Fünf-Sterne-Airport

Die geplante Süderweiterung gilt indes als Herzstück des Terminalentwicklungsprogramms. In einem eigenen Gebäude sollen auf rund 70.000 Quadratmetern neue Aufenthalts- und Lounge-Bereiche, zusätzliche Bus-Gates sowie Shopping- und Gastronomieflächen entstehen. Dabei solle "ein starker Schwerpunkt" auf österreichischer Kulinarik und lokalen Marken liegen, wie es am Donnerstag hieß. Um die entsprechenden Partner zu finden, will der Flughafen Anfang 2020 mit den Ausschreibungsverfahren beginnen.

Die Süderweiterung soll auch eine bequeme Transferverbindung zwischen den F-, G- und D-Gates schaffen. Die zentrale Sicherheitskontrolle aus dem Terminal 3 wird künftig in dem neuen Gebäude zu finden sein. Der Beginn der Bauarbeiten ist für Mitte 2020 vorgesehen, in Betrieb gehen soll die Süderweiterung dann im Laufe des Jahres 2023.