Pasching/Traun. PlusCity-Chef Ernst Kirchmayr wird Alleineigentümer des nach Unternehmensangaben drittgrößten österreichischen Einkaufszentrums in Pasching (Bezirk Linz-Land). Er übernimmt die 57 Prozent von der Gründerfamilie Pfeiffer, wie diese am Freitag mitteilte. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das 1969 von Maria Pfeiffer als Selbstbedienungs-Warenhaus gegründete Einkaufszentrum war zuletzt unter der Federführung Kirchmayrs 2016 kräftig erweitert worden. Rund 220 Geschäfte erwirtschaften heute einen Umsatz von mehr als 400 Millionen Euro jährlich, 3500 Menschen finden dort Arbeit.

Maria Pfeiffer und ihre Tochter Birgit hielten zuletzt noch 57 Prozent an der PlusCity, Maria Pfeiffer über eine Stiftung. Der Rest des Shoppingcenters gehörte bereits Kirchmayr. "Herr Kirchmayr hat als Manager der PlusCity die Entwicklung des Marktes sowie die Wünsche und Vorstellungen der Kunden rechtzeitig erkannt und darauf aufbauend die PlusCity erfolgreich weiterentwickelt", streute ihm Maria Pfeiffer in einer Presseaussendung Rosen. "Hohe fachliche Kompetenz, Gespür für das Geschäft und Einigkeit der Gesellschafter haben den Geschäftserfolg geprägt."

Ihr sei es wichtig, "dass die PlusCity in bestens bewährte Hände kommt", so Maria Pfeiffer, daher sei der - bereits seit Längerem im Raum stehende - Verkauf an Kirchmayr "ein logischer Schluss" gewesen. Maria Pfeiffer (77) wollte geordnete Verhältnisse schaffen, da ihre Kinder alle in anderen Geschäften tätig sind, hieß es. Die Pfeiffer-Beteiligungen an der Lentia City und am Schillerpark-Komplex in Linz - ebenfalls Projekte Kirchmayrs - bleiben unverändert. Das soll auch auf absehbare Zeit so bleiben.

"Freizeitstadt" am Rande von Linz

Unter den rund 220 Geschäften der PlusCity befinden sich zahlreiche Flagship-Stores, gut 50 Marken sind oberösterreichweit exklusiv vertreten. Auch etliche Gastronomiebetriebe sind im Portfolio, zudem befinden sich in der PlusCity ein Kinocenter mit 3000 Sitzen in 15 Sälen und ein Freizeitpark. Mit dem Konzept einer "Freizeitstadt" will Geschäftsführer - und nunmehriger Alleineigentümer - Ernst Kirchmayr dem Onlinehandel die Stirn bieten.

Erst 2016 war die PlusCity um 140 Millionen Euro ausgebaut worden. Mit dieser Expansion stieg die Zahl der Shops von rund 150 auf 220, jene der Mitarbeiter von zirka 2500 auf 3500. Die Mall verfügt über eine Straßenbahnverbindung nach Linz und obendrein über 5100 Parkplätze, davon 3850 wettergeschützt. (apa/kle)