Wien. Eine neue Unternehmenskooperation mit dem chinesischen Rettungsboothersteller Neptune soll das schwächelnde Marinegeschäft beim Salzburger Kranhersteller Palfinger wieder in Schwung bringen. Palfinger erhofft sich dadurch stärkeren Zugang zur asiatisch-pazifischen Schiffbauindustrie und insbesondere zum dynamischen chinesischen Kreuzfahrtmarkt.

Die Kreuzfahrtausrüstung sei künftig ein Treiber in diesem Segment, sagte Palfinger-Finanzchef Felix Strohbichler am Dienstag bei einer Pressekonferenz anlässlich der Präsentation der Halbjahreszahlen des Unternehmens. Der Offshore-Markt, der 2016/17 seinen Tiefstand erreicht habe, erhole sich wieder, die Restrukturierung sei weitestgehend abgeschlossen, so Strohbichler.

Belastungen für das Marinegeschäft

Nachlauf- und Einmaleffekte sowie eine Umstellung der Umsatzrealisierungsmethode belasteten aber das Ergebnis im Segment "Sea" (Marinegeschäft). Das Betriebsergebnis (Ebit) war mit 7,9 Millionen Euro erneut negativ, nach einem Verlust von 9,9 Millionen Euro im Halbjahr 2018. Der Außenumsatz verringerte sich um 17 Prozent auf 95,3 Millionen Euro. Trotz starken Umsatzrückgangs erwartet der Vorstand den Break-even im zweiten Halbjahr 2019. Neuaufträge würden aber erst ab 2020 umsatzwirksam.

Im Unternehmenssegment "Land" seien die Auftragseingänge im Halbjahr auf gutem Niveau und die Produktion voll ausgelastet gewesen. Der Außenumsatz stieg kräftig um 15,5 Prozent auf 733,6 Millionen Euro. Das Betriebsergebnis erhöhte sich um 4,5 Prozent auf 82,6 Millionen.

Die gesamte Palfinger-Gruppe steigerte den Umsatz im Halbjahr um gut 11 Prozent auf 893,4 Millionen Euro. Das Konzernergebnis legte deutlich um mehr als ein Fünftel (23,7 Prozent) auf 43,6 Millionen Euro zu. Der starke Gewinnanstieg sei auf die gute Geschäftsentwicklung sowie geänderte Bilanzierungsanforderungen bei Leasingverhältnissen zurückzuführen. Der Konzern beschäftigt in Summe 10.540 Mitarbeiter. Angesichts der Auftragsentwicklung soll der Personalstand weiter steigen.

Brexit ist eine Unsicherheit, spielt aber nur kleine Rolle

Die sich einbremsende Konjunktur wirke sich noch nicht negativ auf das Geschäft von Palfinger aus. Europa sei noch sehr stabil, in Nordamerika gebe es sogar Zuwächse, sagte Vorstandschef Andreas Klauser. Einzig in China werde derzeit nicht ganz so stark investiert. Ein Unsicherheitsfaktor sei der Brexit, weil das Chaos nicht abzuschätzen sei. "Einen eventuell negativen ‚Impact‘ würden wir in anderen Ländern ausgleichen. Aus Großbritannien kommen keine signifikanten Kernkomponenten", sagte Klauser. Großbritannien trage bei Palfinger lediglich 3 Prozent zum Umsatz bei.

Für das Gesamtjahr 2019 erwartet Klauser ein Umsatzziel von 1,7 Milliarden Euro sowie eine Ebit-Marge von 9 Prozent. Für 2022 liegt die Umsatzerwartung nach heutigem Stand bei 2 Milliarden Euro und die Zielmarke für die Ebit-Marge bei 10 Prozent. An der Börse reagierte die Aktie kaum auf die Bilanzzahlen.