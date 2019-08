Der börsennotierte oberösterreichische Faserhersteller Lenzing hat im ersten Halbjahr 2019 trotz niedriger Marktpreise für Standardviskose ein leichtes Umsatzplus von 1,2 Prozent auf 1,09 Milliarden Euro erzielt. Der Gewinn ging jedoch wie erwartet deutlich zurück, unterm Strich stand ein Periodenergebnis von 76,8 Millionen Euro (-15,9 Prozent).

Lenzing sieht sich trotz der weltweiten Unsicherheiten gut aufgestellt. Einerseits helfe die Qualitätsstrategie mit Spezialfasern, die weiterverfolgt wird; andererseits das Umlenken diverser Produktionen auf unterschiedliche Werke. So werde derzeit verstärkt in Europa produziert, was für den US-Markt gedacht ist, da sich USA und China gegenseitig mit neuen Zöllen belegen, erläuterte Vorstandsvorsitzender Stefan Doboczky. So hat das Unternehmen im Halbjahr "ein solides unaufgeregtes Ergebnis in einem aufgeregten Umfeld erwirtschaftet", sagte Doboczky. Er versicherte außerdem, dass das neue Werk in Thailand (ab 2021) nicht zulasten der österreichischen Werke gehen werde. "Unser Investitionsland Nummer eins bleibt Österreich."

