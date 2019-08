Wien. Mit 31. August endet eine Ära in der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Nach elf Jahren verabschiedet sich Ewald Nowotny (75) in den Unruhestand, mit 1. September übernimmt der Wirtschaftswissenschafter und frühere Weltbank-Manager Robert Holzmann (70).

Nowotny blickt auf eine so abwechslungsreiche wie spannungsgeladene Karriere zurück. Der gebürtige Wiener begann als Wissenschafter an der Wirtschaftsuniversität Wien und der Johannes Kepler Universität Linz; für die SPÖ saß er als Finanzexperte fast 20 Jahre (1978 bis 1999) im Nationalrat; die ehemalige Gewerkschaftsbank Bawag bewahrte er vor dem Zusammenbruch (2006 bis 2007); schließlich nominierte ihn die damalige rot-schwarze Koalition 2008 zum Gouverneur der Nationalbank; in dieser Rolle war er auch Mitglied im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB).

Die "Wiener Zeitung" traf Ewald Nowotny zum Abschiedsinterview.

"Wiener Zeitung": Noch EZB-Präsident Mario Draghi hat auf den letzten Metern seiner Amtszeit ein neues Schlüsselwort kreiert. Die EZB müsse für "Symmetrie" sorgen, so Draghi, da eine zu niedrige Inflation genauso ein geldpolitisches Problem darstelle wie eine zu hohe Inflation. Dagegen werden die meisten Ökonomen wenig einzuwenden haben. Das Problem ist, dass die Märkte dies sofort als Hinweis gelesen haben, dass die EZB ihre Krisenpolitik auf absehbare Dauer fortsetzen werde. Damit bindet Draghi natürlich auch seine Nachfolgerin Christine Lagarde.

Ewald Nowotny: Man muss das differenziert sehen. Zum einen definiert die EZB Preisstabilität bekanntlich so, dass die Inflation nicht über, aber knapp bei 2 Prozent über die mittlere Frist liegen soll. Eine gewisse Flexibilität haben wir also auch jetzt schon. Draghis Diskussion über Symmetrie geht meiner Ansicht nach jedoch weiter, nämlich als Ankündigung, dass wir eine Inflation über der 2-Prozent-Marke auch längerfristig haben, wenn zuvor über eine ebenfalls längere Zeit eine niedrigere Inflation bestand. Das ist dann doch etwas anderes als ein Korridor.

Ein solcher Korridor beim Inflationsziel wäre demnach nicht neu?

Nein, das halten etliche Notenbanken bereits jetzt schon so, etwa die tschechische, israelische oder schwedische, die alle sagen, das Inflationsziel ist 2 Prozent plus/minus 1 Prozent. Eine solche Sicht würde ich unterstützen, weil es bedeutet, dass auch eine Inflation von 1,6 Prozent innerhalb der angestrebten Bandbreite liegt und deshalb keine geldpolitischen Maßnahmen erfordert. Draghi dagegen interpretiert "Symmetrie" so, dass niedrigere Zinsen über einen längeren Zeitraum herbeigeführt werden: "Lower for longer" heißt hier das Schlagwort. Das erachte ich tatsächlich als problematisches Signal.