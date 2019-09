WZ Online

Wien. Seit März 2017 sinken die Arbeitslosenzahlen. Und auch im August sind sie weiter gesunken im Vergleich zum Vorjahresmonat, allerdings schwächt sich der Rückgang etwas ab. Zuletzt waren 330.691 Personen in Österreich arbeitslos, die Rate ging um 0,3 Prozentpunkte auf 6,7 Prozent zurück. Dass sich das Tempo des Rückgangs verlangsamt, kommt angesichts der konjunkturellen Abschwächung nicht überraschend. AMS-Chef Johannes Kopf erwartet ein "Ende des Sommers am österreichischen Arbeitsmarkt".

Doch Kopf verweist auch darauf, dass sich "trotz der schwächer werdenden Konjunktur die Arbeitsmarktentwicklung erstaunlich robust" zeige. Helmut Hofer, Arbeitsmarktexperte beim Institut für Höhere Studien (IHS), sagt dazu: "So stark ist ja die wirtschaftliche Abkühlung auch noch nicht. Aber man sieht schon, dass der Rückgang im Vorjahr stärker war." Im August 2018 war das Minus bei der Zahl der Arbeitslosen bei 8 Prozent gelegen, nun lag der Rückgang bei der Hälfte, bei etwa 4 Prozent.

Zurückgegangen ist zumindest im Vorjahr auch die Zuwanderung. Sie war in den vergangenen Jahren ein wesentlicher Treiber für den Anstieg des Arbeitskräfteangebots in Österreich und das stete Beschäftigungsplus. "Viele zusätzliche Jobs sind von Zuwanderern besetzt worden", sagt Hofer. Wobei es vor allem die Migration aus anderen EU-Staaten war. Das Bevölkerungsplus aus Drittstaaten betrug im Vorjahr überhaupt nur mehr netto 6500 Personen. Und auch aus dieser Gruppe kam mehr als die Hälfte aus Europa, also etwa aus Serbien, Bosnien und Herzegowina, dem Kosovo und der Türkei. Die Bevölkerung aus EU-Staaten wuchs im Vorjahr um exakt 36.354 Personen. Doch auch diese Zahl lag schon einmal bei über 50.000.

Wie sich das Arbeitskräfteangebot unter ausländischen EU-Bürgern bei einem konjunkturellen Einbruch verändert, ist nicht ganz so einfach zu prognostizieren. Die Grundfreiheit der Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der Union soll grundsätzlich zu einer besseren Allokation des Arbeitskräfteangebotes führen. Das würde aber auch bedeuten, dass Personen gegebenenfalls woanders hinziehen, wenn sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt eintrübt.

Stärkster Rückgang in Tourismus und Gastronomie

Bei der EU-Statistikbehörde Eurostat habe es Österreich mit einer Arbeitslosenquote von 4,4 Prozent wieder in die Top-10 geschafft, so Kopf. Er weist aber darauf hin, dass die Arbeitslosenzahlen von Menschen mit Behinderung und gesundheitlich beeinträchtigten Personen steigen. Die Anzahl der arbeitslosen Personen mit Behinderung (inklusive Schulungsteilnehmer) erhöhte sich um 4,1 Prozent auf 14.057, und die Zahl der Personen mit sonstigen gesundheitlichen Einschränkungen stieg um 3,4 Prozent auf 68.842. Ebenfalls mehr Arbeitslose gab es bei älteren Personen (50 Jahre und älter) mit einem Plus von 1,5 Prozent auf 94.500 Personen.

Den stärksten Rückgang bei arbeitslosen Personen und Schulungsteilnehmern gab es Ende August bei Jugendlichen unter 25 Jahren (-9,4 Prozent), gefolgt von Personen ohne gesundheitliche Einschränkungen (-6,3 Prozent) und Personen zwischen 25 und 49 Jahren (-5,1 Prozent). Bei Männern gab es um 5,4 Prozent weniger Arbeitslose, bei Frauen sanken die Zahlen um 2,6 Prozent. Bei Inländern wurde ein Minus von 4,8 Prozent verzeichnet, bei Ausländern gab es einen Rückgang von 2,5 Prozent.

Bei der Verteilung nach Bundesländern schnitten vor allem die westlichen Länder gut ab. In Salzburg betrug der Rückgang fast 10 Prozent, in Tirol waren es 8,3 Prozent. Wien verzeichnete ein Minus von 5 Prozent, die schwächste Entwicklung war in Vorarlberg (-1,6 Prozent) und Steiermark (-1,2 Prozent) zu beobachten. (apa/sir)