Julia Schymura

Wien. Am 1. September jährte sich die Novelle im Arbeitsrecht, die den 12-Stunden-Tag möglich machte. Auf den ersten Blick schien Österreich damit eine untypische Richtung eingeschlagen zu haben. Untypisch, weil derzeit doch so viel über die neue Arbeitskultur, "New Work", gesprochen wird - die eigentlich Gegenteiliges verspricht: Weniger Stunden, mehr Flexibilität. Als Gegenentwurf gewann die 30-Stunden-Woche mediale Präsenz.

New Work ist aber natürlich mehr als die Frage, ob nun zwölf oder fünf Stunden pro Tag gearbeitet wird. Der Begriff umfasst all das, was mit der Zukunft des Arbeitens zu tun hat: innovative Führungstechniken, Büroarchitekturen, Technologien. Im Mittelpunkt stehen Digitalisierung und Globalisierung genauso wie sich verändernde Bedürfnisse von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.

Eine kürzlich veröffentlichte Deloitte-Studie ergibt: Tatsächlich gibt es in jedem fünften österreichischen Unternehmen den 12-Stunden-Tag, in nur weniger als einem Prozent der Unternehmen gibt es die 30-Stunden-Woche. Aber: Nahezu jedes österreichische Unternehmen (97 Prozent) ermöglicht seinen Mitarbeitern mittlerweile Home Office. Und auch wenn die Kombination aus Gleit- und Kernzeit derzeit noch das häufigste Modell ist, bieten bereits knapp 30 Prozent der Unternehmen Gleitzeit ohne einen Kernteil an.

Der Schreibtisch muss gehen

Bettina Kubicek, Arbeits- und Organisationspsychologin an der Universität Graz, ist spezialisiert auf die "Neuen Wege der Arbeit": gemeint ist damit die zeitliche und räumliche Flexibilität. Letztere meint nicht nur Home Office, sondern auch innovative, offene Büroarchitekturen. Kubicek bestätigt, dass das durchaus in Österreich angekommen sei: "Vor allem größere Unternehmen und Headquarters haben in den letzten Jahren - und tun dies immer noch - umgestaltet.

Ein solches Unternehmen ist Microsoft, das bereits 2011 seine Räumlichkeiten nach den Maßstäben der "Neuen Welt der Arbeit", New Work in Microsoft-Sprache, umbaute. Statt festem Schreibtisch erhalten die Mitarbeiter Laptops und Mobiltelefone, arbeiten von zu Hause, im Kaffeehaus oder eben dem neuen Büro, dessen Konferenzräume Mottos haben wie "Garten" oder "Bar". Fördern soll das laut Human Resources-Leiterin Nina Schmidt nicht nur die Kreativität und Produktivität der Mitarbeiter, sondern auch ihr allgemeines Wohlbefinden. "Wenn man heute ein attraktiver Arbeitgeber sein möchte, sind solche Maßnahmen nicht mehr wegzudenken."