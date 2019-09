Linz. Das Landesgericht Linz hat die Schließung der insolventen HTI High Tech Industries angeordnet. Das teilte HTI am Donnerstag in einer Aussendung mit. Der richterliche Beschluss dazu sei am Mittwoch gefallen. Darüber hinaus plane die Wiener Börse, ein "Verfahren zur Prüfung der Zulassungsvoraussetzungen" zum Wiener Handelsplatz einzuleiten, teilte HTI weiter mit.

Im August hatte zunächst die HTI-Tochter Gruber & Kaja und einige Tage drauf auch das Mutterunternehmen HTI selbst Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen sei seit 2018 auf der Suche nach einem strategischen Investor gewesen, konnte jedoch keine verbindliche Vereinbarung erzielen, hieß es in der Begründung im Insolvenzantrag. Beim Mutterkonzern HTI stehen Passiva von 20,7 Millionen Euro Aktiva von 1,1 Millionen Euro gegenüber. 31 Gläubiger sind betroffen.

Bisher größte Insolvenz im heurigen Jahr in Oberösterreich

Die Insolvenz des Tochterkonzerns Gruber & Kaja mit einer Überschuldung von 17,7 Millionen Euro eingerechnet, handelt es sich um die bisher größte Insolvenz des Jahres 2019 in Oberösterreich.

Die HTI High Tech Industries AG ist die konzernleitende Holdinggesellschaft zur Steuerung und Beratung der Tochter- und Beteiligungsgesellschaften. Die einzige operativ tätige Tochter war die Gruber & Kaja High Tech Metals GmbH. Das 1950 von Anton Kaja und Heinrich Gruber gegründete Unternehmen stellte zuletzt Druckguss-Teile für die Autoindustrie her, vor allem für BMW, Mercedes oder Porsche. Seit Mitte der 1960er Jahre war es für die Produktion der Kelomat-Druckkochtöpfe bekannt. Gruber & Kaja gehört seit 2007 zur High Tech Industries-Group HTI. Zu ihrer besten Zeit 2008 zählte die Gruppe rund 1700 Mitarbeiter, jetzt sind es nur noch 200.

Die Aktien der HTI sind aktuell vom Handel ausgesetzt. Zu seinen besten Zeiten war der Titel rund 70 Euro wert, der Letztstand betrug 21 Cent.