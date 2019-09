WZ Online

Wien. Mit "Social Impact Banking" bündelt und verstärkt die UniCredit Bank Austria ihre Aktivitäten für eine fairere und integrativere Gesellschaft. Zum einen werden mit der Initiative Unternehmen und Organisationen unterstützt und finanziert, die messbar einen gesellschaftlichen Nutzen schaffen. Zum anderen stärken Aktivitäten und Kooperationen im Bildungsbereich das Finanzwissen in der Bevölkerung.

In Österreich, Deutschland und acht Ländern in Zentral- und Osteuropa ist "Social Impact Banking" heuer gestartet. In Italien wird die Initiative bereits seit Dezember 2017 umgesetzt.

"Wir sind uns bewusst, dass wir Banken eine besondere gesellschaftliche Verantwortung tragen", sagt Robert Zadrazil, Vorstandsvorsitzender der UniCreditBank Austria. Die Bank setzt ganz bewusst nicht auf Spenden oder Zuwendungen, sondern bietet Unternehmen und Organisationen mit einem sozialen Anspruch Konditionen, die deutlich unter dem Marktniveau liegen. Die ersten beiden Säulen der Initiative bieten Mikrofinanzierungen (Mikrokredite) für Kleinstunternehmen und spezielle Zielgruppen sowie Impact Financing für Sozialunternehmen.

Ziel der Aktivitäten im Bereich Finanzbildung ist es, die Finanzkompetenz von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie von Unternehmensgründern zu fördern. Weiters stellen ehemalige oder pensionierte Mitarbeiter als Referenten und Mentoren ihre Zeit und ihr Wissen zur Verfügung.