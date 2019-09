WZ Online

Graz/München. Der österreichische Chiphersteller Ams will Ende Oktober eine außerordentliche Hauptversammlung für die Übernahme des deutschen Lichtkonzerns Osram abhalten. Wie das steirische Unternehmen am Montag in der Früh in einer Pflichtmitteilung mitteilte, soll dabei die Aktienemission in Höhe von 1,5 MilliIarden Euro genehmigt werden. Diese soll einen Teil der Übernahmekosten finanzieren.

Ams sprach inbezug auf die Übernahmepläne von einer "positiven Dynamik" seitens der Aktionäre und Investoren während der Roadshow in den vergangenen zwei Wochen. "Um diese positive Dynamik zu nutzen, beabsichtigt Ams, die Mindestannahmeschwelle des Angebots auf 62,5 Prozent von zuvor 70 Prozent zu senken, um das Risiko des Angebots nach weiterer Analyse der Aktionärsstruktur von Osram zu verringern und schneller zum Erfolg gelangen."

Osram-Vorstand empfiehlt Annahme des Angebots

Im Übernahmekampf um Osram empfiehlt der Lichttechnikkonzern seinen Aktionären trotz schwerer Bedenken das 4,3 Milliarden Euro schwere Angebot des Chipherstellers Ams. "Die finanzielle Attraktivität des Offerts war dabei höher zu gewichten als Kritikpunkte", teilte Osram am Montag in München mit.

Der österreichische Ams-Konzern überbietet mit 38,50 Euro je Aktie die Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle, die den Anteilseignern 35 Euro zahlen wollen. Beide Angebote laufen bis 1. Oktober. Ams senkte ferner zu Wochenbeginn die Mindestannahmeschwelle auf 62,5 von zuvor 70 Prozent.

Während der Vorstand und sieben der zwölf Aufsichtsratsmitglieder von Osram ihre Bedenken gegen Ams hintanstellten, stimmten fünf Arbeitnehmervertreter in dem Kontrollgremium gegen Ams. Die Gewerkschaft IG Metall befürchtet unter Ams einen Stellenabbau. Osram beschäftigt weltweit rund 25.000 Mitarbeiter, davon rund 6.500 in Deutschland. Die Österreicher müssen sich offenbar auf heftigen Widerstand aus der deutschen Belegschaft einstellen. Denn der Osram-Konzernbetriebsrat wertete es nun sogar als "feindlichen Akt", wie Ams um die Gunst der Anleger geworben habe. Das Angebot von Bain und Carlyle, das bereits im Juli vorlag, hatten Vorstand und Aufsichtsrat hingegen einstimmig empfohlen.

Aufsichtsrat: Konzept von Bain und Carlyle tragfähiger

Aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat sei das unternehmerische Konzept von Bain und Carlyle insgesamt tragfähiger, heißt es in der gemeinsamen Stellungnahme beider Gremien zum Ams-Offert. Während die Finanzinvestoren Osram als Ganzes erhalten wollen, will Ams sich Osram einverleiben. Der Sensorspezialist interessiert sich für das Opto-Halbleiter-Geschäft und die Autozuliefersparte. Von der Digitalsparte und der LED-Produktion für das Verbrauchergeschäft wollen sich die Österreicher trennen.

Ams hat zwar zugesagt, Teile der Osram-Produktion aus Asien nach Deutschland zu verlagern und damit den Standort Regensburg zu stärken. Osram bezweifelt allerdings, dass dieser Plan aufgeht. Die angestrebte Verlagerung aus Malaysia nach Bayern sei schwieriger und für das Geschäft weniger erfolgversprechend als von Ams angenommen. Insgesamt seien die Kostensenkungen von 300 Millionen Euro im Jahr, die Ams bei einer Zusammenlegung beider Konzerne einkalkuliert, keineswegs sicher.

Osram zu groß für Ams?

Osram äußerte auch die Befürchtung, dass Ams mit einer Integration des dreimal so großen deutschen Konzerns scheitern könnte. Ams setzte im vergangenen Jahr 1,4 Milliarden Euro um, Osram mehr als vier Milliarden Euro. Ende Oktober wollen die Österreicher eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen. Dort will sich das Management die geplante Aktienemission von 1,5 Milliarden Euro genehmigen lassen, mit der der geplante Osram-Kauf für rund 4,3 Milliarden Euro zum Teil refinanziert werden soll.

Osram-Chef Olaf Berlien und fünf Aufsichtsratsmitglieder kündigten an, ihre Aktien nicht an Ams verkaufen zu wollen. Darunter seien zwei Vertreter der Anteilseigner, teilte Osram mit. Lediglich zwei weitere Aufsichtsratsmitglieder, die ebenfalls Osram-Aktien halten, wollten diese an Ams veräußern. In der Stellungnahme zum Angebot von Bain und Carlyle hatten alle diese Spitzenmanager noch einhellig angekündigt, ihre Anteile den Investoren anzudienen. (apa)