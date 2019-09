Der erwartete Dominoeffekt im Gefolge der Insolvenz des britischen Reisekonzerns Thomas Cook ist eingetreten: Zwei Tage nach der Pleite der Muttergesellschaft meldete am Mittwoch auch die deutsche Thomas Cook GmbH Insolvenz an, die österreichische Gesellschaft folgte. "Der reguläre Geschäftsbetrieb ist eingestellt, jeglicher Verkauf von Reisen aus dem Portfolio der Thomas Cook-Veranstalter ist gestoppt. Dazu zählen: Thomas Cook Signature, Neckermann Reisen, Bucher Reisen, Öger Tours und Air Marin", hieß es am Nachmittag in einer Aussendung der Thomas Cook Austria AG. Der Veranstalter Aldiana ist von der Insolvenz nicht betroffen.

Für alle Anfragen zur Rückerstattung des Reisepreises oder zusätzlich vor Ort anfallender Hotel- oder Rückflugkosten stehe der Abwickler AWP (Allianz Worldwide Partners) gemäß Pauschalreiseverordnung zur Verfügung, erinnerte die österreichische Gesellschaft. Für Urlauber, die bereits unterwegs sind, als auch für Kunden, die ihre Reise noch nicht angetreten haben, wurde unter der Rufnummer +43/1/525 03 6853 eine 24-Stunden-Helpline eingerichtet. Kunden sollten keinesfalls von sich aus ihre Reise aktiv stornieren, da sie dadurch Ansprüche auf Rückerstattungen verlieren könnten, warnt AWP.

© M. Hirsch

An den ersten beiden Tagen verzeichnete Allianz Partners in Österreich laut Eigenangaben bereits mehr als 2000 Kundenkontakte. Bei der überwiegenden Mehrheit handle es sich um allgemeine Anfragen zum weiteren Vorgehen. In Österreich sind Schätzungen zufolge bis zu 19.000 Urlauber von der Thomas-Cook-Pleite betroffen. 4600 befanden sich zu Wochenbeginn in den Zielgebieten, weitere Tausende wollten in den nächsten Wochen ihre Reise antreten.

Deutsche Tochter will sich von Mutterkonzern lösen

Thomas Cook Deutschland, die Nummer zwei nach TUI, hatte bereits zu Wochenbeginn alle neuen Reisen gestoppt und organisiert mit dem Auswärtigen Amt, dem Reiseinsolvenzversicherer und weiteren Partnern die Rückführung der deutschen Gäste. Dafür zahlen muss der Versicherer Zurich, der die in Deutschland obligatorischen Reisesicherungsscheine für Thomas-Cook-Kunden ausgegeben hat. Auch bereits geleistete Anzahlungen für gebuchte Reisen sollen damit ersetzt werden. Ob die 110 Millionen Euro ausreichen, auf die der Insolvenzschutz begrenzt ist, ist aber offen.

Laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur hat Thomas Cook Deutschland einen staatlichen Überbrückungskredit für die Sanierung in Höhe von 375 Millionen Euro beantragt, was aber seitens des deutschen Wirtschaftsministeriums nicht bestätigt wurde. Der Reiseveranstalter will sich durch die Insolvenz vom Mutterkonzern lösen, um einen Neustart zu schaffen. Die Thomas Cook Austria AG, die eng mit den deutschen Gesellschaften und deren Infrastruktur verflochten ist, sieht sich nun gezwungen, diesen Schritten zu folgen.

"Wir sind zuversichtlich, dass es eine Zukunft für den sehr erfolgreichen Standort Österreich geben wird", so Ioannis Afukatudis, Vorstand der Thomas Cook Austria AG. Aus heutiger Sicht sei aber nicht absehbar, in welcher Form es weitergehen werde.

Der Ferienflieger Condor, ebenfalls eine Konzerntochter von Thomas Cook, hatte am Dienstagabend von der deutschen Bundesregierung und der hessischen Landesregierung die Zusage über einen staatlichen Überbrückungskredit von 380 Millionen Euro erhalten - sehr zur Erleichterung der fast 4900 Condor-Mitarbeiter. Dank des Brückenkredits normalisierten sich die Buchungszahlen. "Schon die ganze Woche sind wir ohne Flugausfälle geflogen. Wir verkaufen unsere Tickets wie gewohnt", sagte Geschäftsführer Christoph Debus. Condor beantragte beim Amtsgericht Frankfurt ein Schutzschirmverfahren, über das in den nächsten Tagen entschieden werden soll. Das Unternehmen hat dann drei Monate Zeit für einen Insolvenzplan.

Regierung prüft Rückzahlung der Manager-Boni

Unterdessen will die Regierung in London prüfen lassen, ob Manager des britischen Reisekonzerns Thomas Cook ihre Millionen-Boni zurückzahlen müssen. Ein entsprechendes Schreiben sei bereits an die Insolvenzverwalter gegangen, sagte der britische Verkehrsminister Grant Shapps am Mittwoch im Parlament.

Zum genauen Wert der Boni und Vergünstigungen kursieren unterschiedliche Zahlen. Nach Angaben der britischen Nachrichtenagentur PA hatten die Führungskräfte bei Thomas Cook in den vergangenen zehn Jahren Zahlungen von knapp 50 Millionen Pfund (56,72 Millionen Euro) erhalten. Der "Guardian" sprach von Auszahlungen von mehr als 35 Millionen Pfund in den letzten zwölf Jahren.