WZ Online

Wien. Über Thomas Cook Austria, den drittgrößten Reiseveranstalter in Österreich, hat das Handelsgericht Wien am Donnerstag das Konkursverfahren eröffnet. Wie die Gläubigerschutzverbände AKV, Creditreform und KSV 1870 weiter mitteilten, wird eine Sanierung offenbar nicht angestrebt. Eine Fortführung des Unternehmens ist jedenfalls nicht angestrebt – wohl aufgrund der hohen Haftungen gegenüber verbundenen Firmen. Bereits vor Eröffnung des Verfahrens hieß es beim AKV, dass das gesamte unternehmerische Vermögen liquidiert werden soll.

Von der Pleite sind 57 Dienstnehmer betroffen. Dazu kommen bis zu 15.000 Gläubiger, vor allem ausländische Hoteliers.

Die Aktiva der Thomas Cook Austria AG liegen bei 41 Millionen Euro und bestehen fast ausschließlich aus Forderungen gegenüber verbundenen Firmen, die nun wertberichtigt werden müssen. Die Passiva betragen 33 Millionen Euro. Masseverwalter ist der Wiener Anwalt Günther Hödl. Gläubiger können ihre Forderungen bis 2. Dezember anmelden. Die erste Tagsatzung findet am 16. Dezember statt.

Sämtliche Reisen bis 4. Oktober gestrichen

Wie der Abwickler für die Insolvenzversicherung, Allianz Partners, bekanntgab, hat die Thomas Cook Austria AG inzwischen alle Reisen mit Antrittsdatum bis einschließlich 4. Oktober 2019 gestrichen. Zu späteren Urlauben (mit Abreisedatum ab 5. Oktober) stehe die Vorgehensweise hingegen noch nicht fest. Dazu werde aber in Kürze eine Entscheidung des Masseverwalters erwartet.

Die Thomas Cook Austria AG ist eine hundertprozentige Tochter der deutschen Thomas Cook Touristik GmbH mit Sitz in Oberursel, die am Mittwoch ebenfalls Konkurs beantragt hatte, dabei jedoch eine Sanierung und somit eine Fortführung des Betriebes anstrebt. Die Geschäfte in Ungarn und der Slowakei sind der Österreich-Gesellschaft unterstellt: An Neckermann Slovakia hält Thomas Cook Austria 60 Prozent, an der N-U-R Neckermann Utazas Szolgaltato 100 Prozent.

Der Konkurs von Thomas Cook Austria folgte auf die Pleite des britischen Mutterkonzerns Thomas Cook Group plc, der zu Wochenbeginn bekanntgegeben hatte, seinen Geschäftsbetrieb einzustellen, weil die Verhandlungen über eine Rekapitalisierung gescheitert waren. In Summe bestand für den Touristik-Riesen ein Kapitalbedarf von 1,1 Milliarden Pfund, umgerechnet 1,2 Milliarden Euro.

Der bisherige Schaden der Thomas-Cook-Insolvenz für die gesamte österreichische Hotelbranche ist zwar noch offen. Laut Petra Nocker-Schwarzenbacher, Tourismusobfrau in der Wirtschaftskammer, liegt er aber pro betroffenem Hotel bei 10.000 bis 70.000 Euro, wie sie dem ORF-Radio sagte.

Etwa 30 Prozent der rund 1500 heimischen Spitzenhotels, die Verträge mit Thomas Cook und verbundenen Firmen wie etwa Neckermann haben, rechnen mit Schäden bis in den sechsstelligen Euro-Bereich, wie die Hoteliervereinigung ÖHV auf Basis einer aktuellen Umfrage mitteilte.

Bei mehr als drei Viertel der erwähnten 30 Prozent – rund 350 Häusern – sei die Sorge demnach besonders groß. Denn sie hätten auch für den kommenden Winter im Vertrieb auf Thomas Cook gesetzt. Der Masseverwalter müsse nun rasch klarstellen, dass die Hoteliers über diese Kontingente frei verfügen können, so die ÖHV.

Lauda-Mutter Ryanair an Condor nicht interessiert

Aufatmen kann unterdessen der zum Thomas-Cook-Konzern gehörende deutsche Ferienflieger Condor. Nach einem Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt darf das Luftfahrtunternehmen nun in einem Schutzschirmverfahren saniert werden. Voraussetzung für diese Variante des Insolvenzverfahrens ist, dass ein Unternehmen noch nicht zahlungsunfähig ist und als sanierbar gilt. Die deutsche Regierung hatte Dienstagabend einen Hilfskredit über 380 Millionen Euro beschlossen, der Condor finanziell über den Winter helfen soll.

Indes hat die irische Billigfluglinie Ryanair kein Interesse an Condor oder einer anderen Thomas-Cook-Airline, wie ihr Chef, Michael O’Leary, am Donnerstag in Wien sagte. Grund dafür ist die zu Ryanair gehörende Niki-Nachfolgeairline Lauda, die im abgelaufenen Jahr 150 Millionen Euro Verlust einflog. (kle/ag.)