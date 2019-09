Österreich träumt, wovon Ruanda bereits profitiert. Während Behördenwege in der Alpenrepublik noch gefühlt Unmengen an Lebenszeit verbrauchen, reichen in dem ostafrikanischen Land nur wenige Klicks auf dem Smartphone. Ein Kind, das in Ruanda auf die Welt kommt, wird automatisch registriert, seine Geburtsurkunde kann online abgerufen werden. Dasselbe gilt für Heiratsurkunden, Strafregisterbescheinigungen, die Ausstellung des Führerscheins.

In knapp 100 Fällen kommunizieren die Bürger online mit dem Staat. Egal, ob sie in der boomenden Hauptstadt Kigali leben oder abgeschieden auf dem Land. Egal zu welcher Uhrzeit. Österreich ist noch lange nicht so weit, obwohl die Ambitionen sehr hoch sind. Was kann das Land von Ruanda lernen?

Zuständig für den digitalen Austausch zwischen Verwaltung und Bürger ist in Österreich das Bundesrechnungszentrum (BRZ). Clemens Schwaiger, Bereichsleiter für digitale Innovation und Beratung, schätzt das Modell Ruandas. "In Ruanda ist der Bürger im Zentrum. Die Regierungs-Plattform ist so einfach aufgesetzt, wie wenn man auf Amazon ein Produkt bestellt", sagt er.

Clemens Schwaiger. - © BRZ

Außerdem sind die Bürger gut informiert worden. "Ruanda hat eine richtige Bewusstseinskampagne gemacht, hat am Anfang erklärt, wie es funktioniert, was man alles machen kann." Im Unterschied zu Österreich: "Bei uns wissen die meisten Menschen nicht, dass sehr viele Dienste bereits online erledigt werden können, oder sind mangels digitaler Signatur nicht fähig die Dienste zu nutzen", sagt Schwaiger.

Die österreichische Regierung ist gefordert

Er wünscht sich daher von der nächsten Regierung: "Es ist notwendig den nötigen politischen Willen aufzubringen, sich klar zu positionieren und zu formulieren: Wir wollen möglichst viele Österreicher dazu bringen, dass sie die Dienste online nutzen." Bisher gab es nur Lippenbekenntnisse.

Bevor Ruanda zu einem digitalen Erfolgsmodell wurde, erlebte das Land die dunkelste Zeit seiner Geschichte. Vor 25 Jahren ermordeten Milizen der Volksgruppe Hutu binnen hundert Tagen 800.000 Menschen der Tutsi-Minderheit. Ein Völkermord, der das Land der tausend Hügel zu einem der ärmsten und rückständigsten machte und zu einem Krieg mit der Demokratischen Republik Kongo führte.

Faith Keza. - © Irembo

Den Völkermord beendete die von Tutsi-Exilanten geführte "Ruandische Patriotische Front" (RPF), als sie mit Paul Kagame an der Spitze aus Uganda einmarschierte, das Land eroberte. Er übernahm die Macht im Land bis heute.

Um den Konflikt zu befrieden, ließ Kagame jede Registrierung der Volksgruppenzugehörigkeit seiner Landsleute verbieten. Mit Programmen gegen Aids, Analphabetismus und Armut beseitigte er viele Probleme Ruandas, das Anfang der 2000er Jahre laut Weltbank mit einem jährlichen Bruttosozialprodukt von 220 Dollar pro Kopf zu den ärmsten Ländern der Welt gehörte.