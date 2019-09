WZ Online

Wien. Die unabgesprochene Kündigung der Personalchefin der Nationalbank, Susanna Konrad-El Ghazi, durch den neuen, der FPÖ nahestehenden OeNB-Gouverneur Robert Holzmann und weitere angedachte Personalia werden nun intensiv extern geprüft. Dieser Schritt wurde am Montagnachmittag nach stundenlangen Krisensitzungen - unter anderem mit OeNB-Präsidenten Harald Mahrer - verkündet.

"Der Präsident des Generalrates ist mit dem Direktorium übereingekommen, dass die bankinternen Entscheidungen der letzten Tage, über die auch medial berichtet wurde, einer zeitnahen externen Prüfung unter Einbeziehung der internen Revision und weiterer bankinterner Kapazitäten unterzogen werden", hieß es am Montag in einer knappen Mitteilung. Nach Vorliegen der Untersuchungsergebnisse werde der OeNB-Generalrat informiert und anschließend über weitere Schritte beraten.

Die Kündigung von Konrad-El Ghazi soll offenbar heute, Montag, bereits wieder zurückgenommen worden sein, berichtet die "Presse" (Online-Ausgabe) unter Berufung auf Finanzministeriumskreise. Die Nationalbank wollte dies jedoch nicht bestätigen.

Von dem Fall rund um Konrad-El Ghazi hatte Nationalbank-Präsident Mahrer erst am Freitagnachmittag erfahren. Laut Medienberichten war außerdem nur OeNB-Direktor Eduard Schock in die Personalie involviert. Holzmann und Schock waren über ein FPÖ-Ticket in die Nationalbank gekommen. Die der ÖVP nahestehenden OeNB-Direktoren Thomas Steiner und Gottfried Haber sowie der Generalrat, der Aufsichtsrat der Nationalbank, waren von Holzmann nicht in die Personal-Causa eingebunden worden.

Auch die von Holzmann geplanten weiteren Personalveränderungen in der OeNB waren Thema in den Sitzungen vom Montag. Dem langjährigen Leiter der OeNB-Hauptabteilung Beteiligungen, Zahlungsverkehr und Interne Dienste, Stefan Augustin, sei ein sofortiger Pensionsantritt per 30. September nahegelegt worden, hieß es am Freitag und Samstag laut Medienberichten. Augustin ist 62 Jahre alt. Außerdem sei der bisherige Pressesprecher der OeNB, Christian Gutlederer, vor die Wahl gestellt worden, entweder den Job als stellvertretender Filialleiter der OeNB-Zweigstelle in Innsbruck anzunehmen oder das Haus zu verlassen. (apa/kle)