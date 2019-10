WZ Online

Wien. Trotz abkühlender Konjunktur ist die Arbeitslosigkeit in Österreich weiter zurückgegangen, allerdings nicht mehr so deutlich wie noch vor einem Monat. Inklusive Schulungsteilnehmer verringerte sich die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen im September um 3 Prozent auf 334.464 Jobsuchende - das waren um 10.457 Personen weniger als vor einem Jahr, wie das Sozialministerium am Dienstag bekanntgab.

Beim Arbeitsmarktservice (AMS) waren Ende September 272.098 Personen als arbeitslos vorgemerkt - um 2,8 Prozent oder 7.801 Personen weniger als im September des Vorjahres. Die Zahl der Arbeitssuchenden, die an AMS-Schulungen teilnahmen, verringerte sich um 4,1 Prozent oder 2.656 Personen auf 62.366. Die Arbeitslosenzahlen in Österreich sinken seit dem Frühjahr 2017.

Die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition lag heuer im September bei 6,7 Prozent - um 0,2 Prozentpunkte weniger als im September 2018. Nach internationaler Erhebungsmethode gemäß der EU-Statistikbehörde Eurostat betrug die Rate 4,5 Prozent (minus 0,4 Prozentpunkte).

Zum Monatsende gab es beim AMS 82.440 offene Stellen – um 2865 mehr als vor einem Jahr (plus 3,6 Prozent). Die Zahl der Beschäftigten wuchs im September um 0,7 Prozent oder 26.000 Personen.

Mehr Arbeitslose in der Altersgruppe 50+

Die Arbeitslosigkeit ist zuletzt zwar weiter gesunken, aber bei Weitem nicht mehr so stark wie noch vor einem Jahr. Im September 2018 hatte der Rückgang noch 8 Prozent betragen. Den gedämpften Abbau der Arbeitslosigkeit bekommen vor allem die älteren Stellensuchenden zu spüren. Dort steigt die Zahl der Arbeitslosen. Im September stellte die Altersgruppe 50+ mit 95.157 Personen bereits fast ein Drittel aller Menschen ohne Job. Gegenüber dem Vorjahresmonat hat sich die Zahl um 2,6 Prozent oder 2422 Personen noch weiter erhöht.

Jugendarbeitslosigkeit sinkt, ist aber noch immer hoch

Indes hat sich die Jugendarbeitslosigkeit im September etwas entschärft. Die Zahl der Unter-25-Jährigen auf Jobsuche verringerte gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,2 Prozent oder 4272 Personen auf 54.839. Nichtsdestotrotz ist die Arbeitslosenquote der Jugendlichen nach internationaler Definition mit 9,9 Prozent immer noch sehr hoch.

Wie das Sozialministerium am Dienstag weiter bekanntgab, waren in Österreich im vergangenen Monat 221.828 Inländer (minus 3,9 Prozent) und 112.636 Ausländer (minus 1,4 Prozent) auf Stellensuche. In etwa gleich viele Frauen (162.159) wie Männer (172.305) waren ohne Job, was einem Rückgang von 2,4 beziehungsweise 3,6 Prozent entspricht.

Am meisten entspannt hat sich die Situation am Arbeitsmarkt im September in Salzburg (minus 7,6 Prozent auf 13.186 Jobsuchende), Tirol (minus 5,2 Prozent auf 15.259) und Wien (minus 3,8 Prozent auf 134.644). (apa/kle)