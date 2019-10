WZ Online

Krieglach/Linz. Das Werk der Voestalpine Rotec GmbH im obersteirischen Krieglach hat konjunkturbedingt eine Vertriebslinie in der Rohrfertigung für eine Woche stillgelegt. Diese Pause war im August mit dem Betriebsrat abgesprochen worden. Zu Kündigungen kam es in Krieglach nicht. In Summe wurden jedoch knapp 120 Mitarbeiter, was ungefähr einem Drittel der rund 380 Beschäftigten entspricht, quasi in "Zwangsurlaub" geschickt. Die Mitarbeiter bauten dafür Kontingente aus ihren Überstunden-Pools ab, die sie auch für solche Fälle befüllen.

Im Voestalpine-Konzern wird die Maßnahme mit der schlechten Weltwirtschaftslage begründet. Zwar soll der gesamte Betrieb am Montag wieder aufgenommen werden, aber vorerst soll die Situation in den nächsten Wochen beobachtet und dann über weitere Schritte entschieden werden.

Der Standort Krieglach produziert im Drei-Schichtbetrieb jährlich bis zu 35.000 Tonnen gezogene Präzisionsstahlrohre. Die Abnehmer dafür kommen zumeist aus der Autobranche. Im eigenen "Technology Center" werden darüber hinaus komplexe Fertigungsanlagen vor Ort konstruiert, gebaut und in Betrieb genommen.

Die Voestalpine Rotec GmbH erzielte im Geschäftsjahr 2018/19 (per Ende März) laut Konzernangaben einen Umsatz von rund 94 Millionen Euro. Der Vorsteuergewinn belief sich nach Daten aus dem "WirtschaftsCompass" auf 7,65 Millionen Euro.

Kündigungen am Standort Kindberg

Der Linzer Stahltechnologiekonzern Voestalpine hatte schon im August massive Probleme in seiner Autozuliefersparte gemeldet und steht deshalb auf der Kostenbremse. Nach einem Gewinneinbruch im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 sind künftig Einsparungen von 100 Millionen Euro pro Jahr geplant. Erst im Sommer waren am Standort Kindberg, wie der Standort Krieglach ebenfalls im obersteirischen Mürztal, bei der Voestalpine Tubulars 125 Mitarbeiter von rund 1300 zur Kündigung angemeldet worden.

An der Wiener Börse fiel die Voestalpine-Aktie am Freitag um bis zu 1,7 Prozent auf 19,78 Euro. Seit Jahresbeginn hat der ATX-Titel fast ein Viertel seines Wertes eingebüßt. (apa/kle)