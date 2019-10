Plötzlich war sie wieder da, in den Kühlregalen von Billa, Spar und Hofer: Die Milch in der Glasflasche, die bis dahin nur mehr in ausgewählten Bioläden zu bekommen war. Erinnerungen an die gute, alte Zeit wurden wach, als der Vitamin- und Kalziumlieferant noch nicht im Tetra-Pak oder in der Plastikflasche abgefüllt war. Ältere Semester erzählen ihren Enkerln gern, wie sie selbst als Kinder mit der Blechkanne losmarschierten, um vom Bauernhof frisch gemolkene Milch zu holen, die dann zuhause abgekocht wurde. Dass die Welt einmal ein Riesenproblem mit Verpackungsmüll bekommen sollte, war noch kein Thema.

Glas ist aber nicht per se das beste Verpackungsmaterial. Auf die Freude über das Comeback der gläsernen Milchflasche folgte schnell die Ernüchterung, da es sich um Einweggebinde zum einmaligen Gebrauch handelte. Was ganz schlecht für die Öko-Bilanz ist. Die Österreicher sammeln zwar eifrig Altglas, es muss aber unter hohem Energieaufwand eingeschmolzen werden, damit wieder neue Produkte hergestellt werden können.

Die Berglandmilch, die im April 2018 die ersten Glasflaschen unter der Marke Schärdinger "Berghof" in die Supermärkte gebracht hatte, vollzog einen Schwenk und kündigte bis Ende 2019 den Umstieg auf ein Mehrwegsystem an. Rückendeckung holte sich Österreichs größte Molkerei (Umsatz 2018: 943 Millionen Euro) bei der Umweltschutzorganisation Greenpeace, für die Mehrweg die einzige Lösung ist, um Verpackungsmüll bei Getränken zu reduzieren und die Plastikflut zu bekämpfen. Die neue Mehrweg-Glasflasche sei "klar die umweltfreundlichste Lösung", konstatiert man bei Greenpeace.