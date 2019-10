WZ Online

Die Post stattet nun ihre Lkw-Flotte mit Abbiegeassistenten aus. Die freiwillige Umrüstung der aktuell 140 Fahrzeuge soll bis spätestens im dritten Quartal 2020 abgeschlossen sein, heißt es in einer Aussendung. Schon jetzt habe die Post eine Systemauswahl gestartet und teste sowohl sensorbasierende als auch sensoroptische Systeme, die beispielsweise in Deutschland bereits zugelassen seien. Die Kosten für die Umrüstung werden bei den derzeit am Markt vorhandenen Systemen mit 2000 bis 4000 Euro pro Lkw beziffert.

Die EU sieht die verpflichtende Serienausstattung von Lkw mit Abbiegeassistenten ab 2022 in allen neuen Fahrzeugtypen bzw. ab 2024 in allen Neufahrzeugen vor. Obwohl die Technik bereits seit Jahren existiert und seit 2012 über eine Pflicht diskutiert wird, ist die Verbreitung der Systeme eher gering. In Österreich gibt es Förderungen für die freiwillige Nachrüstung von Lkw mit Abbiegeassistenten. Insgesamt eine Million Euro stehen für Unternehmen zur Verfügung.

Der Pilotversuch "Erhöhung der Sicherheit von Berufsfahrern im Zustelldienst" der Post soll ab Mitte Oktober mit insgesamt 150 Fahrzeugen durchgeführt werden.