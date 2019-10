Europas Bahnen kämpfen mit Fachkräftemangel in einer alternden Gesellschaft. Mehr Frauen für die Eisenbahnberufe zu gewinnen ist eine der Gegenstrategien. Ein europäischer Sozialpartnerdialog soll bis nächsten Herbst eine verbindliche Regelung für Gleichstellung und mehr Frauenbeschäftigung schaffen. Man hofft dabei auf ein verbindliches Abkommen. Dieses Vorhaben wurde am Montag von den ÖBB und der Gewerkschaft vida in Wien präsentiert. ÖBB-Chef Andreas Matthä ortet für die Staatsbahn beim Frauenanteil "deutlich Luft nach oben".

Mit 12,8 Prozent Frauenanteil an den Beschäftigten sind die ÖBB sogar Schlusslicht unter den befragten europäischen Bahnen, bei Führungskräften liegen die ÖBB etwas höher. Laut dem "Women in Rail Report", der 28 Bahnunternehmen in 21 europäischen Staaten untersuchte, hat Schweden mit 40 Prozent den höchsten Frauenanteil unter den Bahn-Beschäftigten. Im Schnitt liegt der Frauenanteil bei den Bahnen bei rund 20 Prozent, was klar unter dem gesamtwirtschaftlichen Frauenanteil bei der Beschäftigung in Europa von 46 Prozent liegt.

Quoten als Teil der Lösung

Um gegenzusteuern, werde bei Aufnahmen neuer Beschäftigten mittlerweile mit Quoten gearbeitet. Berufe, die früher mit schwerer körperlicher Tätigkeit im Freien verbunden und rein männlich besetzt waren wie etwa Fahrdienstleiter, hätten sich massiv verändert: Fahrdienstleiter sitzen heute in der Zentrale und arbeiten am Computer - "wie Fluglotsinnen", erklärte Matthä.

Frauenministerin Ines Stilling unterstützte eine verbindliche Quote zur Frauenförderung, denn die Quote bringe einen Prozess ins Rollen: "Quoten wirken, weil sie eine notwendige Veränderung im Unternehmen bewirken", zeigte sie sich überzeugt.

EU-Abgeordnete Evelyn Regner (SPÖ), Vorsitzende des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter, brachte die Zahlen auf den Punkt: Nur jede fünfte Person, die in der EU im Eisenbahnsektor arbeitet, ist weiblich - bei den ÖBB sogar nur jede achte.(apa)