WZ Online

Die Erste Group hat Interesse an der zu 69 Prozent der deutschen Commerzbank gehörenden polnischen mBank deponiert. Die Commerzbank will ihre Anteile veräußern, weil sie Geld für den Konzernumbau braucht.

Polen sei ein wachsender und sehr wichtiger Markt und die mBank eine interessante Gelegenheit, sagte der designierte Vorstandschef der Erste Group, Bernhard Spalt, am Mittwoch in einer Analysten-Telefonkonferenz.

Wie andere polnische Banken sitzt auch die mBank auf einigen Milliarden Euro an Schweizer-Franken-Krediten. Spalt sprach von einer "höheren Wahrscheinlichkeit", dass dieses Frankenportfolio kein Teil des Verkaufs sein wird.

Der Chef der polnischen Regulierungsbehörde, KNF, Jacek Jastrzebski, hatte schon im September erklärt, dass das Franken-Hypothekarportfolio bei der Commerzbank bleiben soll.

Wie weit das Interesse der Ersten an der mBank schon gediehen ist, wurde nicht näher erläutert. Die Commerzbank hat nach internationalen Finanzmedien bereits Investmenthäuser als Berater mandatiert. Laut Insidern rechnet man sich bei der Commerzbank durch den Verkauf der mBank gut 2 Milliarden Euro an Erlös aus.

Aktuell betreut das polnische Geldinstitut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in Tschechien und der Slowakei.

Bernhard Spalt übernimmt im Jänner 2020 den Erste-Vorstandsvorsitz von Andreas Treichl. Über die künftigen Ziele und Strategien im Jahr 2020 will der Erste-Vorstand die Märkte am 21. November informieren, am Kapitalmarkttag der Gruppe in Wien.

Erste Group wieder mit Milliardengewinn

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres hat die Erste Group wieder einen Milliardengewinn ausgewiesen. Bei einem 12-prozentigen Anstieg des Betriebsgewinns auf 2,23 Milliarden Euro lag der Nettogewinn bis Ende September bei 1,223 Milliarden Euro, das war um 0,4 Prozent unter dem Wert von Vorjahr. "Es freut mich, dass ich mich mit einem sehr positiven Ergebnis von Ihnen verabschieden kann", schrieb der scheidende Konzernchef Andreas Treichl im Aktionärsbrief. (apa)