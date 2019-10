WZ Online

Wien. Niedrigere Öl- und Gaspreise haben der OMV im dritten Quartal einen Gewinnrückgang eingebrockt. Der um Lagereffekte bereinigte Betriebsgewinn (CCS Ebit) schrumpfte um zehn Prozent auf 949 Millionen Euro, wie das teilstaatliche Unternehmen am Mittwoch mitteilte. "Das Marktumfeld im dritten Quartal war das schwächste seit Ende 2017 und wirkte sich auf die Ergebnisse des gesamten Sektors aus", sagte Konzernchef Rainer Seele in einer Telefonkonferenz.

In den ersten drei Quartalen konnte Österreichs größter Industriekonzern beim Umsatz und Gewinn jedoch deutlich zulegen. Der Umsatz stieg um sieben Prozent auf 17,4 Milliarden Euro, das CCS Ebit erhöhte sich um sechs Prozent auf 2,755 Milliarden Euro. Netto verdiente die OMV mit fast 1,7 Milliarden Euro sogar um 41 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Zwar erwies sich das dritte Quartal als Wermutstropfen, dennoch schnitt die OMV besser ab als erwartet. Laut Angaben auf der Internetseite des Konzerns hatten Analysten im Durchschnitt mit einem CCS Ebit von 924 Millionen Euro gerechnet. An der Wiener Börse legte die OMV-Aktie leicht zu - in der Spitze um 0,8 Prozent auf 53,28 Euro.

Vor allem im Geschäft mit der Suche und Förderung von Öl- und Gas verbuchte der Konzern einen Gewinnrückgang. Im Quartalsvergleich sank der Brent-Preis um rund 18 Prozent auf 62 Dollar je Barrel. Die gefallenen Ölpreise machten zuletzt auch Branchenriesen wie BP oder der italienischen Eni zu schaffen. Für das Gesamtjahr rechnet OMV im Schnitt mit einem Brent-Preis von 65 (2018: 71) Dollar je Barrel. Auch die Gaspreise an den europäischen Spotmärkten dürften im laufenden Jahr im Schnitt niedriger sein als im Vorjahr, kündigte der Konzern an.

Höhere Gesamtproduktion im dritten Quartal

Die Gesamtproduktion kletterte im dritten Quartal auf 480.000 Barrel pro Tag, ein Plus von 18 Prozent. Zurückzuführen sei dies auf Zukäufe in Neuseeland und in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie auf den Produktionsstart des norwegischen Feldes Aasta Hansteen im Schlussquartal des Vorjahres. Die Produktion in Rumänien sank hingegen.

Für das Gesamtjahr bekräftigte der Konzern eine Gesamtproduktion von etwas weniger als 500.000 (Vorjahr: 427.000) Barrel pro Tag. Abhängig von der Sicherheitslage im krisengebeutelten Libyen könne dieser Zielkorridor im Schlussquartal auch überschritten werden. Profitieren konnte die OMV vom Anstieg der Verkaufsmengen, die wegen der höheren Nachfrage stiegen. Darüber hinaus sanken die für Ölunternehmen wichtigen Produktionskosten im dritten Quartal um sieben Prozent auf 6,3 Dollar je Barrel.