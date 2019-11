WZ Online

Die Verhandlungen für einen neuen Handels-Kollektivvertrag gehen am Donnerstag ab 11.00 Uhr nächste Runde. Es ist mittlerweile die vierte, und die Gewerkschaft hat im Vorfeld mit mehr als 200 Betriebsversammlungen - darunter bei Interspar, Sports Direct, Obi, Libro, Canon und BMW Wien - den Druck erhöht.

Die Arbeitgebervertreter habe bereits angekündigt, die in der Vorwoche unterbrochenen Betriebsversammlungen wieder aufzunehmen, sollte wieder kein akzeptables Angebot auf dem Tisch liegen. Das Angebot der Arbeitgeber und die Forderungen der Gewerkschaft liegen derzeit noch weit auseinander, und es dürfte wieder hart auf hart kommen. Denn Peter Buchmüller, Obmann der Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer Österreich, bekräftigte einmal mehr: "Ein Abschluss über 3 Prozent ist nicht drin."

Die Arbeitgeberseite hat in der dritten KV-Runde ihr Gehaltsplus-Angebot um 0,1 Prozentpunkte auf 2,0 Prozent erhöht und eine Steigerung der Lehrlingsentschädigungen von 7,33 Prozent bestätigt. Die Gewerkschaft forderte zu Beginn der KV-Verhandlungen Ende Oktober ein Plus von durchschnittlich 4,4 Prozent, drei Freizeittage und 130 Euro Schulstartgeld für Lehrlinge. Im Vorjahr hat man sich nach fünf harten Verhandlungsrunden auf eine Erhöhung der Gehälter um 2,5 Prozent, mindestens aber um 48 Euro geeinigt. Für die unteren Gehaltsstufen gab es somit ein Plus von 3,2 Prozent.

Für die Angestellten im Handel beginnt jetzt jedenfalls die stressigste Zeit des Jahres. Ein kleiner Lichtblick: Am 24. Dezember ist heuer um 13 Uhr - und damit um eine Stunde früher - Schluss. Darauf hat man sich mit den Arbeitgebervertretern im Vorjahr geeinigt. "Mit uns kann man Deals machen", so Buchmüller. Allerdings haben mehrere Lebensmittelketten angekündigt, am 31. Dezember länger als üblich - also über 15 Uhr hinaus - offen zu halten. Das sei eine Provokation der Handelsangestellten und überdies eine Gefährdung des zuletzt konstruktiven Verhandlungsklimas in der laufenden Kollektivvertragsrunde, kritisierte die Vorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp), Barbara Teiber.

Aktuell liegt das kollektivvertragliche Mindestgehalt für Vollzeitangestellte im alten Handels-KV bei 1634 Euro brutto pro Monat, das sind 1307 Euro netto, und im neuen KV bei 1677 brutto oder 1334 Euro netto. Seit Dezember 2017 gilt der neue, reformierte Handels-KV. Die rund 80.000 Handelsbetriebe haben allerdings bis Ende 2021 Zeit, auf das neue Schema umzusteigen. Die großen Handelsketten haben laut Gewerkschaftsangaben noch nicht auf den neuen Handels-KV umgestellt. Laut WKO-Angaben verwenden aber schon zahlreiche kleine und mittlere Händler sowie neugegründete Handelsbetriebe den reformierten Handels-KV. (ede)