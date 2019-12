WZ Online

Der börsennotierte niederösterreichische Versorger EVN forciert den Ausbau der erneuerbaren Energie und prüft dabei unter anderem einen massiven Einstieg in die Photovoltaik. Mit kräftigen Investitionen in die Netzinfrastruktur wird ebenfalls der Energiewende Rechnung getragen. Gewinn und Umsatz sind 2018/19 gestiegen, die Dividende wird leicht erhöht. Die Smart-Meter-Umstellung startet 2020.

Beginnen wird die EVN mit dem Ausrollen der digitalen Stromzähler im Frühjahr kommenden Jahres. Bis Ende 2022 sollen 800.000 Zähler getauscht werden, kündigte EVN-Vorstand Franz Mittermayer am Donnerstag bei der Bilanzpressekonferenz an. Preiserhöhung bei Strom und Gas sind laut EVN-Chef Stefan Szyszkowitz derzeit nicht geplant.

Ihren Windkraft-Ausbau hat die EVN im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/19 deutlich beschleunigt. Die Kapazitäten wurden um 49 Megawatt (MW) auf 367 MW erweitert. Damit habe man bereits ein Jahr früher als geplant das Zwischenziel auf dem Weg zu einer Windkraftkapazität von 500 MW erreicht, so Mittermayer.

Geprüft würden derzeit auch Möglichkeiten für großflächige Photovoltaik-Anlagen. Konzernweit sei dabei ein Potenzial von 100 MW identifiziert worden, das nun evaluiert werde. Eine Investitionsentscheidung habe man noch nicht getroffen. Derzeit verfügt die EVN über eine Kapazität zur Erzeugung von Strom aus Sonnenenergie im Ausmaß von 1 MW. Sinnvoll erschienen neue Projekte beispielsweise an bestehenden Kraftwerksstandorten mit Freiflächen, da es hier bereits Netzzugänge gibt. Dabei sehe man beachtliche Synergien, so Mittermayer.

Für Szyszkowitz sind Unternehmen wie die EVN die natürlichen Träger der Energiewende. Die EVN wird in den kommenden Jahren in den Netzbereich pro Jahr rund 200 Millionen Euro investieren, das ist die Hälfte aller geplanten Investitionen. Entwickelt werden müssen auch die Ortsnetze angesichts von verändertem Verbraucherverhalten wie beispielsweise E-Mobilität oder private Photovoltaik-Anlagen, so Mittermayer. Insgesamt wird die EVN in den nächsten vier Jahren 400 Millionen Euro jährlich investieren, davon rund 300 Millionen Euro in Niederösterreich. Rund 100 Millionen Euro pro Jahr sind für den Ausbau der Erneuerbaren-Erzeugung sowie die Trinkwasserversorgung. Für die Trinkwassernetze sind bis 2030 Investitionen von insgesamt 165 Millionen Euro vorgesehen.