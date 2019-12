WZ Online

Der Chef des Interessenverbandes für Anleger (IVA), Wilhelm Rasinger rät der Staatsholding Öbag davon ab, von ihrem Vorkaufsrecht für den zum Verkauf stehenden Anteil an den Casinos Austria Gebrauch zu machen. Mehr Sinn habe es, wenn sich die Staatsholding mittelfristig sogar ganz aus den Casinos zurückziehe. Für beide Unternehmen - Öbag und Casinos - wären auch Börsengänge denkbar, meintRasinger.

Die Öbag hält aktuell 33 Prozent an der Casinos Austria AG (Casag). Größter Aktionär ist aber die tschechische Sazka-Gruppe mit 38,3 Prozent. Sazka plant, den von Novomatic zum Verkauf angebotenen Anteil an den Casinos in Höhe von 17,2 Prozent komplett zu übernehmen. Dann hätten die Tschechen die Mehrheit an dem Glücksspielkonzern. Die übrigen Aktionäre haben allerdings ein Vorkaufsrecht für den Novomatic-Anteil.

Die Öbag sollte davon aber nicht Gebrauch machen und nicht "mit Steuergeldern mit dem tschechischen Casag-Anteilseigner Sazka" mitbieten, so Rasinger in einer Aussendung vom Mittwoch. Wegen "strategischer Fehlentscheidungen und Turbulenzen bei den Vorstandsbesetzungen" sei eine Mehrheit an den Casinos für die Öbag nicht mehr erreichbar. Vielmehr sollte die Öbag ihr gesamtes 33-prozentiges Paket mittelfristig verkaufen - an einen "verlässlichen heimischen Kernaktionär". Rasinger schlägt hierfür die Tochterbank der Grazer Wechselseitigen (Grawe), Schelhammer & Schattera, vor, die ihren Casinos-Anteil von rund 5,3 Prozent aufstocken sollte.

Verkaufserlöse in den Standort Österreich investieren >/ZT>

Denkbar wäre für Rasinger auch, dass die Casinos an die Börse kommen. "Ein Teil des Öbag-Pakets sollte an die Börse gebracht werden, damit die Öffentlichkeit die Vorgänge in der Casag verfolgen kann," so der IVA-Chef. Die Erlöse aus dem Verkauf des Casinos-Anteil könnte die Öbag dann nützen, um in andere für den Standort Österreich wichtige Unternehmen zu investieren. Denn mit den neuen strengeren Kapitalvorschriften im Zuge von Basel IV könnten einige Banken ihre Unternehmensbeteiligungen zurückschrauben.

Auch für die Öbag selbst schlägt Rasinger die Ausgabe von Vorzugsaktien vor. Heimische Anleger würden dann von einer Vorzugsdividende von rund zwei Prozent profitieren, während internationale Investoren mangels des Stimmrechts bei Vorzugsaktien eher nicht angelockt würden. (apa/kle)