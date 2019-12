WZ Online

Die Altersgrenze für Seniorenermäßigungen bei öffentlichen Verkehrsmitteln steigt um ein Jahr. Ab 1. Jänner müssen Senioren 64 Jahre alt sein, um die Ermäßigungen in Anspruch nehmen zu können. Betroffen davon sind die ÖBB und die meisten Verkehrsverbünde wie etwa auch die Wiener Linien.

2014 wurde die Altersgrenze von 60 auf 61 Jahre angehoben. Seither findet alle zwei Jahre eine weitere Erhöhung um ein ahr statt, mit 1. Jänner 2020 werden 64 Jahre erreicht, 2022 dann 65 Jahre. Hintergrund ist ein höchstgerichtliches Urteil, dass eine altersmäßige Differenzierung bei öffentlichen Verkehrsmitteln zwischen Männern und Frauen nicht zulässig sei, obwohl das gesetzliche Pensionsalter für Frauen bei 60 und für Männer bei 65 Jahren liegt.

Die Präsidentin des ÖVP-Seniorenbundes, Ingrid Korosec, kritisiert die Erhöhung der Grenze als "ungerecht". Sie findet es ungerecht, dass Personen, die bereits in Pension, aber noch keine 64 Jahre als sind, keine Ermäßigung bekommen, da sie in der Regel ein deutlich geringeres Einkommen haben als aktiv Erwerbstätige. Die Präsidentin des ÖVP-Seniorenbundes fordert, dass Pensionisten, die noch nicht 64 sind, auch die Ermäßigung bei öffentlichen Verkehrsmitteln in Anspruch nehmen können. Damit würde insbesondere Frauen geholfen, deren gesetzliches Pensionsalter bei 60 Jahren liegt.

Auch die Arbeiterkammer (AK) kritisiert, dass immer mehr Pensionistinnen und Pensionisten keinen Anspruch auf eine Seniorenermäßigung bei den Öffis haben. AK-Präsidentin Renate Anderl fordert, Bund und Länder müssten gemeinsam den Verkehrsverbünden vorschreiben, die Seniorenermäßigung für die Öffis dringend sozial fairer und sinnvoller regeln.

Frauen würden derzeit im Durchschnitt mit 59 Jahren in Alters- oder Invaliditätspension gehen, einen Anspruch auf Seniorenermäßigung hätten aber sowohl Männer als auch Frauen ab 1. Jänner 2020 allerdings erst mit 64 Jahren. "Die jetzige Regel trifft also genau die, die eigentlich dringend eine Ermäßigung brauchen. Das muss sich ändern", so Anderl. (apa)