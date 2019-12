WZ Online

Der kollektivvertragliche Lohn für Leiharbeiter steigt im kommenden Jahr um durchschnittlich 2,57 Prozent an, teilte der ÖGB in seinem "KV-Newsletter" mit. Für die Erwerbsgärtner und Baumschulen in Salzburg gibt es ein Plus von 2 bis 4,2 Prozent. Für ihre Kollegen in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland gibt es im Schnitt um 2 Prozent mehr aufs Lohnkonto.

Bei den Beschäftigten in der Werbung- und Marktkommunikation in Wien beträgt der KV-Anstieg 2,12 Prozent. Für die Weinbauern in der Bundeshauptstadt gibt es ein Plus von 2,15 bis 2,62 Prozent. Die Lagerhausmitarbeiter in der Steiermark verdienen im nächsten Jahr - ohne Miteinbeziehung der Inflation - brutto um im Schnitt 2,28 Prozent mehr. Aktuell liegt die Inflationsrate bei 1,1 Prozent. (apa)