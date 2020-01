WZ Online

Der von US-Präsident Donald Trump angefachte internationale Handelsstreit und seine Strafzölle auf Stahl-und Aluminiumimporte versetzen auch dem oberösterreichischen Stahltechnologiekonzern Voestalpine einen gehörigen Dämpfer. Gleichzeitig erfordern die EU-Klimaschutzziele (CO2-Neutralität bis 2050) milliardenschwere Investitionen. Der Konzern muss sparen. Als nächstes droht Kurzarbeit in Österreich.

"Wenn es zu Auftragsausfällen oder Verschlechterungen kommt, würden wir als nächsten Schritt auf die Möglichkeit der Kurzarbeit in Österreich zurückgreifen", sagte Konzernchef Herbert Eibensteiner im Gespräch mit der APA. "Wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz", fügte er hinzu. Forciert würden derzeit die Reduktion von Überstunden, Urlaubsabbau, Einsparungen bei Personalleasingfirmen und "natürlich werden nicht alle freiwerdenden Stellen nachbesetzt".

Die Voestalpine betreibt weltweit rund 500 Standorte mit mehr als 50.000 Beschäftigten, fast 23.000 davon in Österreich. Das Kontingent der Leiharbeiter - in guten Zeiten sind damit weltweit mehr als 3.000 Stellen besetzt - wurde mittlerweile fast auf null zurückgefahren.

Produktion gedrosselt

Besonders stark betroffen von den im Sommer 2018 eingeführten US-Strafzöllen auf europäische Stahl- und Aluminiumimporte ("Section 232") ist voestalpine Tubulars im steirischen Kindberg. Dort wird die Produktion seit vergangenen September gedrosselt - es wurde von Vier- auf Dreischichtbetrieb mit zehn Prozent weniger Personal umgestellt. 125 der rund 1.300 Mitarbeiter an dem Standort seien inzwischen anderswo im Konzern, bei Partnerfirmen oder in der Stahlstiftung untergekommen, hieß es nun gegenüber der APA. In Kindberg werden Nahtlosrohre für die Öl- und Gasindustrie hergestellt.

In Deutschland und Holland weht bei der Voestalpine bereits ein noch wesentlich schärferer Wind - in zwei Werken wird in größerem Stil Personal abgebaut. Bei der deutschen Konzerntochter Buderus Edelstahl in Wetzlar etwa werden demnächst 325 der 1.500 Jobs gestrichen - bei 125 Arbeitnehmern laufen Ende März auf ein Jahr befristete Verträge aus und werden nicht erneuert; zusätzlich sind beim Stammpersonal in den kommenden Monaten rund 200 Kündigungen geplant. Darüber werde jetzt im Jänner und im Februar verhandelt, berichtete Eibensteiner.