WZ Online

Der frühere Generaldirektor der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), Heinz Kienzl, ist am Mittwoch im Alter von 97 Jahren verstorben. Das teilten die Nationalbank und der ÖGB mit. Kienzl hatte fast zwei Jahrzehnte lang das volkswirtschaftliche Referat des Gewerkschaftsbundes geleitet und war dann von 1973 bis 1988 OeNB-Generaldirektor.

Der frühere Generaldirektor der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), Heinz Kienzl (Archivbild vom 13.03.1997). - © APAweb / Hans Techt

"Mit Heinz Kienzl verliert der ÖGB einen prägenden Gewerkschafter und einflussreichen Menschen, der sich in diversen Bereichen der österreichischen Gesellschaft verdient gemacht hat", sagte ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian. Der sozialdemokratische Gewerkschafter habe die positive wirtschaftliche Entwicklung Österreichs seit den 1970er Jahren wie kaum ein Zweiter geprägt, hieß es seitens der OeNB.

Kienzl (geboren am 8. Oktober 1922 in Wien) galt als vielseitig interessierter Experte in Ökonomie, Sozialwissenschaft und Politik. Der Nationalökonom war Absolvent der Hochschule für Welthandel in Wien. Ab 1947 war er als Mitarbeiter beim ÖGB tätig und leitete von 1950 bis 1968 dessen wirtschaftspolitische Abteilung.

Von 1963 bis 1969 war Kienzl auch Generalrat der OeNB, von 1973 bis 1988 OeNB-Generaldirektor und von 1988 bis zu seinem Ruhestand im Jahr 1993 Erster Vizepräsident der Nationalbank. Im Jahr 2002 wurde ihm von Bundespräsident Thomas Klestil der Berufstitel "Professor" verliehen.

Als aktives Mitglied in zahlreichen Gremien der Sozialpartnerschaft prägte Kienzl die sozial- und wirtschaftspolitische Entwicklung der Zweiten Republik mit - nicht zuletzt auch als Mitbegründer der "Sozialwissenschaftlichen Studiengesellschaft" (SWS), die seit 1961 Meinungsumfragen zu aktuellen politischen, ökonomischen und sozialen Themen durchführt. (apa)