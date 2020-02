WZ Online

Die Arbeitslosenquote nach nationaler Berechnung ist im Jänner im Vorjahresvergleich um 0,4 Prozentpunkte auf 8,7 Prozent gesunken. Ende Jänner 2020 waren 355.335 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) als arbeitslos vorgemerkt, um 3,4 Prozent bzw. 12.644 Personen weniger als im Vorjahr. In Schulung befanden sich 65.366 Personen, um 40 Personen bzw. 0,1 Prozent weniger als Ende Jänner 2019.

Ende Jänner 2020 standen beim AMS 71.582 sofort verfügbare offene Stellen zur Verfügung, um 4 Prozent (+2.759) mehr als im Vorjahresmonat. Damit gibt es rund sechs Mal mehr Arbeitslose und Schulungsteilnehmer als offene Stellen, rechnerisch kommen 5,9 Arbeitslose auf eine offene Stelle. Insgesamt konnten 2020 bereits 54.248 Personen aus AMS-Vormerkung heraus wieder Arbeit aufnehmen.

Trotz schwächerem Wirtschaftswachstum ist die Beschäftigung zum Jahresauftakt 2020 gestiegen: Geschätzte 3,752.000 Personen, um 35.000 bzw. 0,9 Prozent mehr als im Jänner 2019, befanden sich Ende Jänner 2020 in unselbstständigen Beschäftigungsverhältnissen.

Einen wesentlichen Beitrag an dieser "erfreulichen Entwicklung" habe diesmal der Baubereich, erläutert AMS-Vorstand Johannes Kopf Montagfrüh in einer Aussendung. Dafür seien der überdurchschnittlich warme Jänner und eine noch immer gute Auftragslage verantwortlich. Daher sei die Bauarbeitslosigkeit (Arbeitslose plus Schulungsteilnehmer) um 7,2 Prozent sehr stark gesunken. In der Warenproduktion stieg die Arbeitslosigkeit hingegen - wie bereits in den Vormonaten - um 2,2 Prozent an.

Rückgang bei Arbeitslosen und Inländern

Rückgängig war die Arbeitslosigkeit (inklusive Schulungen) sowohl bei Inländern (-4,0 Prozent) als auch bei Ausländern (-0,8 Prozent). Bei Jugendlichen unter 25 Jahren sank die Zahl um 4,5 Prozent, im Haupterwerbsalter (25 bis 49 Jahre) um 4,0 Prozent. Bei Älteren ab 50 Jahren stieg sie geringfügig um 0,1 Prozent. Mit 121.619 Personen sind fast 30 Prozent aller Betroffenen über 50 Jahre alt.

Nach Ausbildung gegliedert nahm die Arbeitslosigkeit (inklusive Schulungen) nur bei Akademikerinnen und Akademikern um 0,7 Prozent oder 223 Personen zu. Am stärksten gesunken ist sie bei Personen mit Lehrausbildung (-3,7 Prozent). Personen mit maximal Pflichtschulausbildung machen mit 193.998 Personen rund 46 Prozent aller Arbeitslosen aus, fast jeder zweite Arbeitslose hat also keine weitergehende Ausbildung.

Gestiegen ist die Arbeitslosigkeit bei Menschen mit Behinderung (+2,6 Prozent) und mit sonstigen gesundheitlichen Einschränkungen (+4,8 Prozent). Bei Personen ohne gesundheitliche Einschränkungen sank sie um 4,8 Prozent. Etwas mehr als jeder fünfte Arbeitslose, exakt 93.448 Personen, hat gesundheitliche Probleme oder eine Behinderung.