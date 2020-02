Die Lehre ist keine Einbahnstraße. Jugendliche, die meinen, genug von der Schule zu haben und einen der in Österreich angebotenen rund 200 Lehrberufe ergreifen, später aber draufkommen, dass sie doch gerne (auch) die Matura hätten, können sie parallel zur Lehrlingsausbildung machen.

Viele Betriebe unterstützen ihre Lehrlinge dabei, so auch der Lebensmittelkonzern Spar. Das Lernen für die Matura - vier Teilprüfungen sind zu absolvieren – mit den Arbeitszeiten in Einklang zu bringen, sei eine große Herausforderung. "Das ist ein g'scheiter Stress", sagt Spar-Sprecherin Nicole Berkmann. Daher komme man den jungen Leuten gerne entgegen, wenn sie sich dazu entschließen, sich weiterzubilden und die Reifeprüfung nachzuholen.

Im Rahmen des staatlichen Förderprogramms "Lehre mit Matura" können Jugendliche während ihrer Lehrlingsausbildung kostenlos Vorbereitungskurse für die Berufsreifeprüfung absolvieren - je nach Vereinbarung mit ihrem Betrieb in ihrer Freizeit oder während der Arbeitszeit. Das Bildungsministerium stellt pro Lehrling bis zu 6000 Euro für Vorbereitungskurse, Kursunterlagen und Prüfungen zur Verfügung. Kurse finden entweder in Berufsschulen oder in Erwachsenenbildungseinrichtungen wie dem Wifi statt.

36-prozentige Dropout-Rate

Seit dem Start des Programms im Jahr 2008 haben rund 26.500 Lehrlinge daran teilgenommen. Das ist in etwa jeder zehnte Lehrling. Wermutstropfen ist die hohe Dropout-Rate von 36 Prozent. "Das passt mir nicht ganz", sagt Bildungsminister Heinz Faßmann. Daher ist ab dem Start der neuen Laufzeit des Programms am 1. Juli auch ein Motivationsschreiben für die Aufnahme zu verfassen. Die Finanzierung soll außerdem outputorientierter erfolgen: Kursanbieter erhalten einen Teil ihrer Aufwendungen nur dann ersetzt, wenn Prüfungen erfolgreich absolviert werden. Die Fördermittel für die kommenden fünf Jahre bleiben unverändert: Ausgeschüttet werden bis zu 12,5 Millionen Euro pro Jahr.

Bei der Österreichischen Gewerkschaftsjugend (ÖGJ) stoßen die Neuerungen auf wenig Gegenliebe. "Die hohe Dropout-Rate von 36 Prozent ist klar auf die Doppelbelastung der Lehrlinge zurückzuführen, da wird auch ein Motivationsschreiben nichts daran ändern", sagt ÖGJ-Vorsitzende Susanne Hofer. Gerade für junge Menschen sei es enorm belastend, nach ihrer Vollzeit-Ausbildung im Betrieb und Berufsschule dann auch noch am Abend die Vorbereitungskurse für die Matura zu absolvieren. Nur ein Rechtsanspruch auf Lehre mit Matura während der Arbeitszeit könne dieser Doppelbelastung entgegenwirken.

Die Industriellenvereinigung begrüßte die Zielsetzung, die Drop-Out Rate des Programms zu senken. Bei der Auswahl der Kursanbieter noch mehr auf Qualitätskriterien zu achten, sei dafür ebenso ein taugliches Mittel wie die Aufnahmeverfahren für Lehrlinge zu überarbeiten. Die duale Ausbildung mit der Reifeprüfung zur verknüpfen sei für Lehrlinge jedoch durchaus fordernd. "Daher müssen wir jenen, die diesen anspruchsvollen Weg einschlagen, jede denkbare Unterstützung zukommen lassen", so IV-Generalsekretär Christoph Neumayer. Viele Industriebetriebe würden ihre Lehrlinge bereits mit zusätzlichen Lernzeiten oder mitunter auch Lernhilfeangeboten unterstützen.

Zwei neue Lehrberufe

Der Ministerrat hat neben den neuen Vorgaben für die "Lehre mit Matura" am Mittwoch auch neue Ausbildungsordnungen für 31 Lehrberufe beschlossen, die am 1. Mai 2020 in Kraft treten. Wie die zuständige Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) sagte, wurden zusätzlich auch die zwei neuen Lehrberufe "Eventkaufmann/Eventkauffrau" und "Assistent/Assistentin in der Sicherheitsverwaltung" geschaffen.