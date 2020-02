Bei der Wirtschaftskammerwahl, die kommende Woche stattfindet, wählen die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer wieder ihre Interessensvertreter innerhalb der Wirtschaftskammerorganisation. 517.000 Mitgliedsbetriebe sind zum Urnengang aufgerufen, mit dem die Kräfteverhältnisse in der Interessensvertretung der Arbeitgeber festgelegt werden.

Die Wahl - sie findet alle fünf Jahre statt - ist etwas kompliziert. Es handelt sich nämlich nicht nur um eine einzige Wahl, sondern um Wahlen in bundesweit 857 Fachorganisationen, die je nach Bundesland zwischen 2. und 5. März stattfinden. Diese "Urwahlen" werden entweder mit Wahlkarte oder durch persönliche Stimmabgabe nach dem Verhältnis-Wahlrecht durchgeführt. Gewählt werden die Mitglieder der Fachgruppenausschüsse und die Fachvertreter direkt. Die Mitglieder der übrigen Kollegialorgane (der Fachverbandsausschüsse, der Spartenkonferenzen sowie der Präsidien, Erweiterten Präsidien und Wirtschaftsparlamente der Kammern) werden gemäß dem Ergebnis der Urwahlen durch indirekte Wahlen bestimmt.

Wahlberechtigt sind alle Unternehmerinnen und Unternehmer mit aufrechter Gewerbeberechtigung. Zur Wahl stellen sich Unternehmerinnen und Unternehmer, die über ihren Betrieb hinaus die Interessenvertretung ihrer Branche mitgestalten möchten. Die Anzahl an Branchen variiert leicht pro Bundesland, im Durchschnitt werden aber 70 Urwahlen pro Bundesland durchgeführt.

Wirtschaftsbund-Mehrheit einzementiert

Neben dem Wirtschaftsbund (ÖVP) treten der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband (SPÖ), die Freiheitliche Wirtschaft (FPÖ), die Grüne Wirtschaft (Grüne) und die Unos (Neos) an. Vor fünf Jahren kamen die schwarzen Kämmerer auf 66,6 Prozent der Stimmen, doppelt so viele wie alle anderen Fraktionen zusammen. Der Wirtschaftsbund stellt in allen Bundesländern den Wirtschaftskammer-Präsidenten sowie mit Harald Mahrer den Präsidenten der WKO.

Die Grünen landeten zuletzt bundesweit mit 9,1 Prozent auf Platz vier, hinter den Freiheitlichen (9,4 Prozent) und dem Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband (SWV) mit 10,8 Prozent. Die Unos (Neos) kamen auf 2 Prozent.

Der Wirtschaftsbund, für den mehr als 2000 Kandidaten antreten, setzt sich im Wahlkampf für steuerliche Entlastung, Entbürokratisierung und die Bekämpfung des Fachkräftemangels ein, der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband für eine progressive Körperschaftssteuer. Denn von der im türkis-grünen Regierungsprogramm vorgesehenen Körperschaftssteuersenkung würden hauptsächlich die Großkonzerne profitieren. Der SWV fordert stattdessen konkrete Maßnahmen zur Förderung der Ein-Personen-Unternehmen sowie der Klein- und Mittelunternehmen.

Die Grüne Wirtschaft will nach der Regierung auch die Wirtschaftskammer bundesweit ergrünen lassen. Österreichweit trete man mit mehr als 1500 Kandidaturen in fast allen Branchen an. Jetzt gelte es, die Kandidaturen auch mit einem entsprechenden Wahlergebnis "nach Hause zu holen", wünscht sich die Bundessprecherin der Grünen Wirtschaft, Sabine Jungwirth.

Die Freiheitliche Wirtschaft (FW) tritt mit mehr als 2500 Kandidaten an. Dabei soll das "freie Unternehmertum" im Mittelpunkt stehen, so der Bundesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft (FW) und WKÖ-Vizepräsident Matthias Krenn.

Die Unos treten erstmals bundesweit mit mehr als 300 Kandidatinnen und Kandidaten in mehr als 100 Fachgruppen an. "Die Wirtschaftskammer erstickt Unternehmergeist in Bürokratie", kritisiert Spitzenkandidat Michael Schuster. Er fordert die Halbierung der Kammerbeiträge und des Verwaltungsapparates, die Abschaffung der Kammerumlage 2 und die Modernisierung und Aufwertung der Lehre.•