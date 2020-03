WZ Online

Beim Lebensmittelhändler Spar herrscht nach wie vor Unverständnis über die Bauernproteste vergangene Woche vor Niederlassungen des Salzburger Unternehmens. Die Kritik an Preisaktionen gehe "an der Wahrheit vorbei", so Spar-Steiermark-Chef Christoph Holzer in der "Kleinen Zeitung" (Donnerstag-Ausgabe). Er führt den Protest des Bauernbundes auch auf die aktuellen Landwirtschaftskammerwahlen zurück.

"Aktionspreise zahlen uns nicht die Bauern, da verzichten wir auf Margen", so Holzer. Er verweist darauf, dass die Preisverhandlungen auch nicht mit den Landwirten, sondern mit den Molkereien geführt werden. Es gebe in Österreich eine Milch-Überproduktion, die ins Ausland exportiert werde, wo die Bauern eben weniger bezahlt bekommen würden.

"Jetzt scheint die Denkweise einiger Bauernvertreter zu sein, dass das, was im Ausland nicht verdient werden kann, der österreichische Konsument und Handel bezahlen soll - der Handel soll auf Margen verzichten, wird gefordert", kritisiert Holzer.

Im Zusammenhang mit der Verbreitung des Coronavirus bemerkt Holzer keine Hamsterkäufe, aber ein größeres Interesse an Produkten mit längerem Haltbarkeitsdatum. Lieferengpässe gebe es jedenfalls keine.