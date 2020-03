WZ Online

Nach Absagen von hochrangigen Vertretern der Autobranche und von geladenen Gästen aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus in Europa hat der ÖAMTC beschlossen, die für Freitag, den 13. März, im Rahmen des Linzer Autofrühlings geplante Gala-Veranstaltung zur Verleihung des Automobilpreises Marcus abzusagen. Die Übergabe der Preise erfolgt ohne Publikum im Mobilitätszentrum des Autofahrer-Clubs in Wien und könne per Livestream mitverfolgt werden, heißt es von Seiten des Veranstalters. Das im Vorfeld der Marcus-Gala geplante Pressegespräch mit Keynote-Speakerin Ingrid Brodnig und ÖAMTC-Direktor Oliver Schmerold zu "Daten & Mobilität" findet statt. Es wird von Linz ebenfalls in ÖAMTC-Mobilitätszentrum nach Wien verlegt.

Kongressveranstalter prüfen Einleitung von rechtlichen Schritten

Bereits am Donnerstag nachmittag gaben die Veranstalter des Europäischen Radiologiekongress, der vom 11. bis 15. März in Wien geplant war, bekannt, diesen abzusagen. Es handelt sich dabei eine internationale Großveranstaltung mit über 23.000 Teilnehmern aus 183 Ländern.

Die Europäische Gesellschaft für Radiologie (ESR) habe sich um eine behördliche Anordnung in Zeiten der fortschreitenden Coronavirus-Verbreitung und entsprechende Rechtssicherheit bemüht. Da eine solche nach wie vor ausstehe, habe man sich "auf Grund der objektiv nicht erfüllbaren epidemiebezogenen Sicherheitsauflagen gezwungen" gesehen, den Termin auf Juli zu verschieben. Die ESR prüft die Einleitung von rechtlichen Schritten, weil man selbst die Entscheidung treffen haben müsse und "so auf dem damit verbundenen Risiko sitzenbleibt": "Wir haben trotz intensiver Bemühungen keine klare Anweisung oder Entscheidung von einer österreichischen Behörde erhalten" zeigt sich Peter Baierl, Geschäftsführer des ESR ob der fehlenden Unterstützung durch die Verantwortlichen "fassungslos", wie es in einer Aussendung des Veranstalters heißt.

Wirtschaftskammer begrüßen Überbrückungshilfen für Betriebe

Bei den rund 16.000 Beherbergungsbetrieben und über 2.660 Reisebüros, gebe es bereits steigenden Unterstützungs- und Beratungsbedarf, sagt Susanne Kraus-Winkler, Obfrau des Fachverbandes Hotellerie der Wirtschaftskammer (WKÖ): "Nicht nur zahlreiche Hotels in Ferienregionen, sondern auch die Kongress- und Seminarhotels und vor allem die Stadthotellerie sind von kaum dagewesenen Buchungsrückgängen und Stornierungen betroffen. Viele Firmen stornieren ihre Events und Seminare und schränken auch ihre Dienstreisen stark ein."

Kraus-Winkler und andere Unternehmensvertreter begrüßen, dass die Regierung ein Sofort-Maßnahmenpaket für die Betriebe schnürte. Es sieht Haftungen für Überbrückungsfinanzierungen über 100 Millionen Euro für stark betroffene Klein- und Mittelbetriebe vor. Jetzt geht es darum, dass schnell und punktgenau geholfen wird. Wir sind dankbar", sagte WKÖ-Präsident Harald Mahrer. 90 Prozent aller Tourismusbetriebe seien KMU: "Für sie ist die Sicherstellung ihrer Liquidität entscheidend."

Gewerkschaft wollen Hilfe für Betriebe mit vielen Mitarbeitern

"Wir agieren mit Überbrückungshilfen für kleine und mittlere Unternehmen, Kreditgarantien und vor allem mit dem Instrument der Kurzarbeit für größere Unternehmen", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einem Gespräch mit der APA.

Als "regelrechte Diskriminierung" bezeichnet Berend Tusch, Vorsitzender des Fachbereichs Tourismus in der Gewerkschaft vida, das von Regierung und Wirtschaftskammer ausgearbeitete Paket für heimische Tourismusbetriebe. "Es zeigt von einer unglaublichen Inkompetenz, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon wieder unterschiedlich bewertet werden." Das Geld soll ja nur familien- und inhabergeführten Betrieben, nicht aber Hotelketten zur Verfügung gestellt werden. "Sind die Beschäftigten in Hotelketten weniger wert?"

Tusch appellierte in seiner Aussendung auch an die Unternehmen, nicht kurzfristig Beschäftigte zu kündigen. "Oberstes Gebot ist es, gemeinsam mit den Beschäftigten nach Lösungen zu suchen!"

Sein sozialpartnerschaftliches Gegenüber, Kraus-Winkler, wünschte sich dagegen ein größeres Entgegenkommen des AMS. Ohne Rücksicht auf die Auswirkungen auf betroffene Arbeitnehmer gab sie per Aussendung bekannt: "Wenn Sommersaisonbetriebe ihre, zum Teil langjährigen, Stammkräfte erst verspätet einstellen können, weil die Betriebe aufgrund der schwachen Auslastung derzeit noch nicht so viel Personal benötigen, dann dürften diese auch nicht gleich weitervermittelt werden. Sonst herrscht im Falle der Normalisierung wieder höchste Mitarbeiternot."

Für die besonders betroffenen Unternehmen, darunter auch Reisebüros, die Gastronomie, Eventveranstalter, Freizeit- und Sportbetriebe, Campingplätze, Fremdenführer, Gesundheitsbetriebe, Schausteller, Kinos, Museen und Theater, hat die WKÖ eine Info-Telefon eingerichtet. (apa/red)